Icom Udea se aferra al 'por si acaso'

Icom Udea descerraja hoy su última bala. Los algecireños, sextos antes de que arranque la última jornada y prácticamente sin margen matemático para lograr la clasificación para la final a cuatro de ascenso a LEB Plata, necesitan ganar en la difícil cancha de Almería para obtener, al menos, el derecho a hacer cuentas. Todo lo que no sea que pierdan o bien Melilla o bien Marbella, que juegan ante sus respectivas aficiones, dejaría sin valor esa hipotética victoria de los de Javi Malla en esta última jornada de la fase de clasificación del grupo D de la Liga EBA.

Uno de los obstáculos de Udea es que los dos equipos que ejercen de visitantes de los actuales segundo y tercer clasificados, apenas se juegan otra cosa que la honrilla. Huelva viaja a Melilla después incluso de haber rendido honores a su técnico, Javier Rodríguez Walls, en su despedida de los banquillos. Y Plasencia acude a Marbella tras enlazar derrotas en las diez últimas jornadas.

Los algecireños, que se ponen en ruta después del almuerzo, comparecen con todos sus efectivos y pretenden centrarse solo en su partido.

"Vamos con la misma intención que nos ha movido desde el mes de septiembre, la de competir, porque un deportista que se precie tiene que empezar y finalizar compitiendo", sostiene Javi Malla, en un claro mensaje a los equipos que le acompañaron en el grupo DB en la primera fase, a los que acusa de haber bajado el pistón en esta segunda.

"Cada uno tiene sus circunstancias, pero los deportistas estamos para competir y nosotros mientras haya una sola posibilidad, por muy remota que sea, de que logremos la clasificación para la final a cuatro, vamos a exprimirla", recalca.

El CB Almería, al que una victoria acerca incluso más que a los algecireños a las dos plazas de privilegio, prefiere jugar de espaldas a lo que suceda fuera de su cancha. "Suceda lo que suceda en esta última jornada solo se pueden tener palabras de elogio para estos jugadores", afirma Raúl Fernández, el entrenador, que insta a su vestuario a "ganar sí o sí" para, en el peor de los casos, despedirse a lo grande.

"Tenemos que jugar un buen partido, por nosotros, ya que no si no estamos a un buen nivel no vamos a tener posibilidades contra un grandísimo equipo", subraya.