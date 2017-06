Guti retoma el mando

David Gutiérrez Guti ya vuelve a ejercer de entrenador del CD San Roque. El técnico algecireño fue presentado -en este caso no es más que un formalismo- ayer como cabeza visible en el apartado deportivo de un proyecto que pretende llevar de nuevo al conjunto rojillo a la Tercera división.

El presidente, Abel García, afirmó que verse sentado junto a Guti le producía una "sensación muy familiar" y recordó "la gran afinidad" que tiene con el técnico, que la pasada campaña llevó al Algeciras a la fase de ascenso a Segunda B. "Estoy muy feliz de que él pueda dirigir a nuestro equipo la temporada que viene y me consta que los sanroqueños también lo están".

"En su día el San Roque fue honesto y generoso con él", dijo en referencia al momento en el que le abrió las puertas en plena temporada para marcharse al Algeciras, y agregó: "Ahora él lo ha sido con el San Roque".

Guti, por su parte, expresó su agradecimiento al club "por haber pensado de nuevo" en él como entrenador. "Hacía tiempo que había tomado la decisión de non continuar en Algeciras pasara lo que pasara y aunque han existido otras ofertas, me ha tirado mucho que le debía al San Roque volver a esta casa, porque fue el club que me permitió debutar en categoría nacional y de todo lo que sucedió después".

"Se puede hacer una temporada bonita, llego con mucha ilusión y también lo hacen los que vienen conmigo [en referencia al resto de su cuerpo técnico] y aunque el presidente insiste en que el objetivo es de aquí a dos años, yo no me lo planteo así, sino que vengo a pelear por el ascenso desde ya".

"Los que me conocen saben que no me pesa la responsabilidad en este tipo de circunstancias porque me gusta ser ambicioso", recalcó.

"La idea es hacer el equipo más competitivo posible con los condicionantes que tenemos en el apartado económico, pero eso lo llevamos viviendo ya desde que estoy ejerciendo", recalcó.

"Es importante que la gente se sienta identificada con el equipo, que se sienta orgullosa, que es algo que creo que conseguimos hace dos años, cuando estuve aquí, así que vuelvo para lo mismo", dijo el entrenador.