Guti explota: "El triunfo no tapa nada, el partido ha sido una mierda"

David Gutiérrez Guti, entrenador del Algeciras, explotó en una de las ruedas de prensa más duras que se recuerdan en el nuevo estadio albirrojo. "Ridículo", "mierda de partido", "falta de responsabilidad" son algunas de las palabras de un técnico que se jugaba el puesto y que aseguró que ya no le vale que los futbolistas muestren su apoyo de palabra.

"Ni ganaron los futbolistas ni yo, ganó la afición porque con esta afición es imposible perder", dijo el entrenador algecireño. "Hicimos el ridículo en ochenta de los noventa minutos, merecimos perder ante el Cabecense, nos pudo meter cinco en la primera parte", así empezó la intervención Guti, enfadado y elevando la voz. "Hasta que nos crearon la primera ocasion estuvimos bien y luego llegan errores individuales, cuando no es uno es otro, y pudieron llegar setecientas veces y algunos mirando al suelo, esperando que alguien haga algo. Menos mal que tenemos al mejor portero de la categoría", dijo.

La rajada de Guti fue a más: "El que no sea capaz de soportar la presión no merece estar en ese vestuario, y hay mucha gente que no hoy [por ayer] no la ha soportado. Aquí se ve los que son futbolistas y los que quieren ser jugadores. Quiero jugadores que tengan hambre siempre, y que no se escondan si le gritan o insultan. Si cada vez que me insultan me salgo del partido ya no estaría aquí".

"El que no dé un paso adelante se queda en su casa, porque no tengo ganas de seguir con estas actitudes como estas. Ya no me vale que de boca para afuera digan que están conmigo y luego hacen el ridículo y me dejan en ridículo también a mí. Que demuestren que están conmigo... y no me vale un rato, tiene que ser noventa minutos. Estoy cansado ya de poner la cara", declaró el técnico del Algeciras, que aseguró que dentro había dicho cosas peores.

"El triunfo no tapa nada, no. Igual que la semana pasada la derrota no lo ensució todo, hoy no se tapa nada. El partido ha sido una mierda", contestó. "Estoy cansado de poner paños calientes y hay futbolistas que tienen que dar cinco pasos adelante. Gente como Cristian Reyes que se ha partido la cara cuando ha salido, el Gato Romero que cuando dice algo va de verdad y Máiquez que sale con 32 años del banquillo y se revienta. No me vale que un futbolista haga una jugada bien o dos no, porque eso es engañar a la afición", añadió, Guti, contundente y rotundo. También hubo autocrítica: "Yo también tengo la culpa porque elijo los once, me he equivocado al poner el once".

"Si se enfadan, que se enfaden. Si estando de buenas hacen el ridículo, a lo mejor siendo un cabrón empiezan a apretar. Y si me tienen que echar por esto, que me echen". Así acabó la rajada de David Guti tras la victoria.