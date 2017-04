Guti: "Prohibido relajarse porque te dan el susto"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, David Gutiérrez Guti, habla de una "liga de cuatro partidos" más que de cuatro jornadas para alcanzar la fase de ascenso a Segunda división B. El domingo (18:00) reciben los albirrojos al CD San Roque, un equipo que el técnico algecireño, por su pasado, conoce bien y del que asegura es "un arma de doble filo". "No podemos relajarnos ni un poco porque es capaz de dar el susto en cualquier campo", aseguró el técnico, a pesar de que los rojillos no conocen aún la victoria fuera de casa.

Guti lanzó advertencias para evitar el exceso de confianza y exige que su equipo esté "muy concentrado". "Nosotros sí nos jugamos mucho, es un partido complicado. El San Roque empató en Arcos y siempre se le ha dado mal al Algeciras. Suelen venir con pocas cosas que jugarse y llegan sin presión y son capaces de competir", alertó el algecireño.

El entrenador ahora del Algeciras conoce bien la casa rojillo. Fue técnico del San Roque la pasada temporada antes de dar el salto al Nuevo Mirador. "Me da pena el descenso del San Roque porque me dio la oportunidad de debutar en categoría nacional, allí tengo muchos amigos y me trataron muy bien", declaró Guti. "Es un equipo que podría haberse salvado porque tienen buenos futbolistas pero la Tercera es muy dura y no han sido capaces fuera de casa de sacar los puntos", añadió ayer en rueda de prensa.

Sobre el parón, David Guti cree que "le viene bien mentalmente" a su equipo aunque "hubiese sido mejor hace tres o cuatro semanas". "No debe ser contraproducente pero siempre hay ese miedo a irse de descanso después de una goleada, pero el equipo está con muchas ganas y si, como esperamos, llega el play-off van a ser dos meses más de competición así que venía bien el descanso", comentó.

"Después de la semana de Ceuta parece que los jugadores se habían quitado un peso de encima y parecemos más competitivo, estamos con muchas ganas", explicó el entrenador albirrojo. "Frente al San Roque vamos con la intención de que se vea la diferencia, a un partido cualquiera te puede ganar pero mentalmente tenemos que demostrar que estamos un escalón por encima y hacer ver que somos un equipo aspirante a la liguilla", añadió.

Guti anunció que no habrá muchos cambios en el equipo titular con respecto al que salió en Huelva, aunque son obligatorios los de Romero y Tano, sancionados. "Estamos contento de que Álex Herrera pueda volver a jugar porque dentro del vestuario tiene ganado a todo el mundo por el trabajo que hace y su comportamiento es un diez", expresó el entrenador del Algeciras.