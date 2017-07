Gonzalo Almenara, más madera para la Balona

Gonzalo Almenara se unió ayer a la familia de la Real Balompédica Linense. El lateral derecho de 20 años, nacido en Algeciras, es hijo del histórico Paco Almenara y sobrino de Pedro, que jugó con la camisola albinega. El carrilero recala en la Balona tras haberse forjado los últimos cinco años en la cantera del Sevilla FC. Ocupa plaza de sub-23 y competirá con Sergio Rodríguez por hacerse con el costado derecho de la zaga del equipo de Julio Cobos.

"Es una oportunidad para mí, para seguir creciendo y para dar el salto a una categoría como la Segunda división B", afirma el algecireño en sus primeras palabras como balono.

"Llego a un club consolidado en el grupo IV y que además me va a permitir estar cerca de casa", reconoce Almenara, que vivió el último lustro en Sevilla tras dar el salto al club de Nervión.

Gonzalo Francisco Almenara Hernández (15/05/1997) lleva el fútbol en la sangre. Ya destacaba siendo alevín en la Escuela de Fútbol del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras, en la que estuvo desde benjamín. Pasó a la cantera del Cádiz CF y como cadete de segundo año llamó la atención del Sevilla FC. Con los nervionenses llegó a disfrutar de la Youth League, la Champions juvenil que se disputa de forma paralela a la de los mayores.

El pasado curso formó parte del Sevilla C dirigido por el exbalono Chesco Pérez en Tercera división. Fue uno de los titulares como lateral derecho y tuvo la oportunidad de vivir sus primeros enfrentamientos con el club de su tierra, el Algeciras. El lateral compagina el balón con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas. Ahora pasa a tercero.

Gonzalo Almenara se define como "un lateral como alma de extremo", lo que da alguna pista de marcada vocación ofensiva, algo que la afición de La Línea suele apreciar en sus laterales.

El algecireño, no obstante, sabe que "la competencia será alta, lo cual es mejor para el grupo", en su caso tendrá que lidiar por un puesto con Sergio Rodríguez, otro de los fichajes del verano.

Almenara confiesa que vivió "un último mes un poco agobiante" tras conocer que no entraba en los planes del Sevilla para dar el salto al filial de Segunda A. "Estaba barajando varias opciones pero me he decantado por la que entiendo que es la mejor para seguir creciendo como jugador y como persona", dice.

"La familia está contenta, siempre me ha respaldado en todas mis decisiones", subraya el algecireño, joven pero con temple en sus palabras.

Desconocía hasta ayer que uno de sus tíos, Pedro, jugó con la Balompédica. "Me lo acaban de decir", admite. Su padre, Paco Paco Almenara, jugó en una de las etapas gloriosas del Algeciras con un ascenso a Segunda. Otros tres hermanos Almenara Montoya se dedicaron al fútbol: José Luis, José Antonio y el mencionado Pedro. Queda dicho que a Gonzalo Almenara le viene esto en la sangre.