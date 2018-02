González dice adiós a la temporada

La linense María González Pacheco, que milita en el Ise CB Almería de la Liga Femenina II, ha dicho adiós a la temporada. La baloncestista sufrió la rotura de los ligamentos cruzado e interno de la pierna derecha en el transcurso de un entrenamiento que, lógicamente, le ha obligado a pasar por el quirófano. La jugadora ya ha comenzado la rehabilitación pero los médicos ya le han advertido de que no podrá volver a entrenarse hasta el próximo mes de agosto.

La mala fortuna se ha cruzado en el camino de María González. La alero estaba disputando una media de 11.40 minutos con su equipo, el Ise Almería, periodo en el que anotaba 1.4 puntos. Su aportación ayudaba a que las almerienses se mantuviesen fuera de los puestos de descenso. El periodo de crecimiento de esta firma promesa del básket andaluz iba sobre ruedas hasta que a comienzos de febrero una acción desafortunada en un entrenamiento acabó con su rodilla derecha.

Los diagnísticos corroboraron los peores augurios y María González ya ha pasado por el quirófano y se ha puesto manos a la obra con su recuperación.

"La verdad es que al principio me vine abajo, pero poco a poco he ido asimilando la situación y a medida que voy notando la mejoría me siento con más fuerzas", comenta la baloncestista, que admite que apenas veinte días después de someterse a la operación "la cosa va mejor" de lo que ella misma esperaba.