Extremadura, tierra difícil conquistar para los albinegros

Extremadura se ha presentado en las últimas campañas como una tierra complicada para la Real Balompédica. Eso sí, con Nuevo Vivero de Badajoz, que visitará el domingo a las 19:00 en el estreno liguero, mantiene buenos recuerdos de su última visita, de la que regresó con triunfo.

La Real Balompédica Linense no juega en el Nuevo Vivero de Badajoz desde febrero de 2012. Pero tiene muy buenos recuerdos ya que ganó allí por 1-2, un campo en el que no vencía desde 1984. Aquella campaña, la 2011/12, fue en la que disputó la fase de ascenso a Segunda división (hoy denominada Liga 1|2|3) con aquel recordado penalti no pitado que en la fatídica eliminatoria de Tenerife.

La tarde de aquel triunfo en Badajoz, adelantó a los de La Línea Antonio Ocaña en el minuto 31' pero empató Gaspar cuando ya se veía el camino a los vestuarios (43'). Fue Ximo Forner marcó de falta en el 49' el que fue el tanto del triunfo.

Sin embargo, a los blanquinegros no se les dan demasiado bien los partidos en la comunidad extremeña. Allí, de los catorce partidos disputados desde aquel duelo, solamente ha salido triunfado de uno.

Fue el 14 de septiembre de 2014 cuando se impuso por 1-2 en casa del Cacereño con los tantos de Copi (que anotó en el 8') y Abdoulaye Fall (84'). El tanto de los de Cáceres fue de Raúl Medina (62').

El balance total es de cinco derrotas y ocho empates además del triunfo señalado.