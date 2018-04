Derbi de muchos quilates

El Algeciras Club de Fútbol y la Unión Deportiva Los Barrios se cruzan hoy (11:30) en el estadio Nuevo Mirador con dos objetivos muy dispares pero con las mismas ilusiones. Los albirrojos defienden su posición de privilegio desde la tercera plaza del grupo X mientras que los gualdiverdes pelean por mantenerse fuera de los puestos de descenso en una escalada heroica para seguir en Tercera. Los dos equipos, que ganaron antes del descanso de Semana Santa, parecen llegar en plenitud de moral y fuerzas a un derbi comarcal que pone en juego tres puntos de incalculable valor.

El derbi campogibraltareño de la categoría se presenta con un aire de máxima igualdad por mucho que el Algeciras sume 55 puntos y la Unión alumbre 35. La segunda vuelta de los barreños y las sensaciones desprendidas por uno y otro dan a entender que el duelo de esta mañana llega más equilibrado de lo que dicen los números, unos resultados que ponen a los visitantes mejor que a los locales en lo que va de 2018. No en vano los de Carlos Ríos acumulan doce jornadas sin una derrota.

Dicho todo esto, existe una gran expectación por ver cómo responden Algeciras y Unión tras el parón en un choque de alta tensión que supone el punto de partida del último tirón de la temporada. Ambos tienen en sus manos alcanzar sus metas, pero la realidad es que la pujanza del grupo ofrece pocas oportunidades para despistarse.

José Antonio Asián, el técnico de los anfitriones, no podrá contar con los sancionados Ernesto y Salas y tampoco con Chapa, que volvió al grupo tras superar una fractura de escafoides pero arrastra molestias de pubis debido a la inactividad en los dos últimos meses. Los algeciristas recuperan a los laterales Pablo de Castro y Álex Oñate, que cumplieron su partido de castigo, y al capitán Iván, que se perdió el pasado compromiso por sus obligaciones laborales.

Recuperado Miguel Ángel Berlanga, clave en el triunfo logrado en Espiel, el once algecirista no variará mucho del formado por Romero en la portería; Máiquez y Pablo en los laterales, y Berlanga y Siles como centrales; Iván entrará en el centro del campo, donde podría jugar con Mané y Tano, si el entrenador apuesta por mantener a Moussa y Ayala en las bandas, con Ito como punta de lanza.

Cabe la opción de que Asián dé entrada a Josemi en la medular o a Albertito en uno de los costados del ataque, aunque dado el buen rendimiento de los que saltaron al Municipal de Espiel, todo apunta a que los ajustes serán los mínimos y obligados.

La Unión acude a La Menacha con la baja segura del central Dani Hedrera por sanción, por lo que el jerezano no podrá jugar contra el equipo al que ayudó a jugar la fase de ascenso la pasada campaña. Carlos Ríos, el técnico gualdiverde, tiene varias dudas en el once inicial de jugadores señalados. El sanluqueño no ha podido contar al cien por cien durante la semana con el zaguero Rojas y el interior exbalono Biri y además acaba de recuperar al lateral Xavi Carmona.

La formación barreña tendrá a Adrián en la meta; con Álex Vázquez y Adri Domínguez si Carmona no está para jugar en los laterales, y Valentín Goffin y Rojas como centrales; Ekedo -que podría jugar atrás si Rojas se queda fuera- debe partir en el centro del campo con Mario; con Alan y Biri o Edu Maceira en las bandas; Pirulo de mediapunta y el algecireño Copi como nueve. El exalgecirista y exbalono Isaac Luis Chico Copi vuelve al Nuevo Mirador, donde se le dio bien marcar como albinegro.

El triunfo ayer del Castilleja ante el Atlético Onubense (0-1) comprime aún más la zona baja ya que los sevillanos se ponen con 33 puntos y el filial del Recre se queda con 32. El líder salvó un punto en Puente Genil (1-1).