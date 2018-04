Cazorla no dará tregua a Icom Udea

El Cazorla Jaén Paraíso Interior recibirá mañana (18:00) a Icom Udea. Lo hará con la condición de campeón de la Conferencia Sur de la Liga EBA asegurada a falta de tres jornadas. Lejos de pensar que esa situación pueda relajar a los de casa, el club ha preparado una fiesta desde horas antes del comienzo del duelo y un recibimiento de gala al equipo cazorleño, cuyo técnico, Francis Sánchez, admite que su plantilla siente que tiene una cuenta [deportiva] pendiente con los de Javi Malla. No en vano Udea es el único equipo que le han conseguido ganar durante la segunda fase.

Cazorla afronta el partido de mañana con Icom Udea como una fiesta. Desde las 13:30 en los alrededores del pabellón la entidad ofrecerá cerveza y gachaminga (una comida muy típica en la zona) a todos sus aficionados. A partir de las cuatro de la tarde los más jóvenes disfrutarán de castillos hinchables y tanto antes como en el descanso los equipos de base local disfrutarán de su minuto de protagonismo.

"Si alguien piensa que por habernos asegurado la primera plaza podemos afrontar el encuentro relajados, la respuesta es no, absolutamente no", advierte el preparador local. "Cien por cien no, no entra dentro de nuestra filosofía".

"Hemos trabajado mucho para ser primeros y aunque ya lo hemos conseguido, también pensamos en llegar en las mejores condiciones a la fase final, con las mejores sensaciones", abunda. "Udea es el único equipo que nos ha ganado en esta fase de clasificación y queremos demostrar que nosotros también podemos derrotarles".

"Vamos a afrontar el encuentro no solo como si no fuésemos campeones, sino como si ni siquiera estuviésemos clasificados y lo que puedan decir de si ellos ya no tienen opciones me entra por un oído y me sale por otro, porque ya puedo garantizar que no van a venir de vacaciones", reflexiona.

"Yo les pondré imágenes a los míos de lo que hicimos allí y les recordaré que es nuestra oportunidad de demostrar si somos mejores, porque si somos campeones de grupo es por algo", desliza.

"Además va a venir mucha gente, la afición nos va a recibir en la puerta del pabellón y nosotros queremos devolver ese cariño con una victoria", recalca.

Sánchez subraya que "el paso de las jornadas" ha venido a demostrar que el grupo DA de la primera fase, en el que militaba el Cazorla, "era más fuerte". "Los cinco primeros clasificados de esta segunda fase ahora mismo proceden de nuestro grupo", insiste.

"Con todo admito que me sorprende bastante la trayectoria que ha seguido Algeciras", que encadena cuatro derrotas consecutivas. "He oído hablar mucho del número de extracomunitarios que tenemos nosotros, pero Udea está en una situación muy similar y no depende de sí mismo para clasificarse".

"En esta categoría el día a día de los norteamericanos es complicado, muy distinto al de los equipos profesionales, pero lo cierto es que cuando nosotros fuimos allí pensé que una de las tres plazas que dan derecho a jugar por el ascenso sería para ellos y ahora siguen teniendo opciones, pero admito que me sorprende lo que les ha sucedido", abunda Francis Sánchez.

Cazorla afronta el encuentro con Icom Udea con todos sus efectivos.