Bulle el Mundial

Europa se convertirá en los próximos días en un banco de pruebas: las mejores selecciones de fútbol se medirán en varios amistosos de alto voltaje con el objetivo de ajustar piezas a menos de tres meses del Mundial de Rusia.

Los duelos más importantes empiezan desde hoy. Además del Alemania-Espana, Brasil se medirá a la anfitriona Rusia, Argentina lo hará con Italia, Inglaterra con Holanda, Francia recibirá a Colombia y Portugal jugará en Suiza ante Egipto. En días sucesivos, de nuevo habrá amistosos de alto rango.

Brasil, una de las grandes favoritas al título en Rusia, arranca hoy en Moscú (17:00) la fase final de su preparación para el Mundial con un amistoso ante los anfitriones en el cual faltará la gran estrella de los sudamericanos, el delantero Neymar. Douglas Costa es el elegido por el técnico Tite para sustituir en el estadio Luzhniki de Moscú a Neymar. Brasil también cuenta con grandes nombres en el equipo que saltará al Luzhniki: además de Douglas Costa por la izquierda, el poderoso ataque estará conformado por Willian en la punta derecha y el artillero Gabriel Jesús en el medio. Rusia, por su parte, llega a la cita castigada por las lesiones. El seleccionador Stanislav Cherchesov confía sin embargo en que los partidos con algunas de las mejores selecciones del mundo -el siguiente amistoso es contra Francia el martes- ponga en forma al equipo para el torneo que disputan como anfitriones.

En Manchester (20:45), Argentina se mediráa una Italia herida por no haberse clasificado al Mundial, en un partido en el que pondrá a prueba el nivel de la selección liderada por Messi antes de viajar a Rusia. Sampaoli presentará un equipo con varias novedades pero con una potente ofensiva liderada por Messi. Aunque el técnico no confirmó el once titular, probará ante Italia algunos cambios en la defensa, con línea de cuatro, y el mediocampo, y apostará a un ataque con el capitán y astro del Barcelona, Di María e Higuaín. Manuel Lanzini se sumará por el carril derecho. Además, será el primer partido de Italia tras quedar afuera del Mundial, por primera vez en 60 años. El tetracampeón del mundo todavía no inició el proceso de reconstrucción ya que el conductor interino es Luigi Di Biagio, quien se desempeñaba en el equipo sub 21. La renovación del equipo todavía no es de raíz.

Inglaterra, por su parte, visitará hoy en Amsterdam a Holanda (20:45), que tampoco estará en el Mundial, con la principal duda en la portería, donde Southgate cuenta con varios candidatos. El entrenador, de hecho, convocó a cuatro porteros para la última semana de entrenamientos en St. George's Park: Joe Hart (West Ham United), Jack Butland (Stoke City), Pickford (Everton) y el debutante Nick Pope (Burnley).

Francia, liderada por Griezmann y Mbappe, tendrá una prueba de fuego en el Estadio de Saint Denis ante Colombia (21:00), que también quiere preparar la cita mundialista y superar los cuartos de final que alcanzó en 2014. José Pekerman, seleccionador colombiano, contará con James Rodríguez y Falcao como principales atractivos.

Mientras tanto, la Portugal de Cristiano Ronaldo se medirá a Egipto (20:45), una potencia africana que tratará de dejar una buena imagen. "Portugal no tiene un sueño, tiene un objetivo. Lo he afirmado con claridad. No se considera favorita, pero igual que fue a disputar la Eurocopa, irá con el objetivo de luchar por la victoria", dijo Fernando Santos, seleccionador luso.