La Balona cae por la mínima y de forma inmerecida en Marbella (1-0)

La Real Balompédica ha perdido esta mañana en su visita al líder Marbella (1-0). Al contrario que en las tres últimas jornadas, el conjunto de Julio Cobos ha ofrecido una imagen de equipo abnegado, trabajador que en todo momento ha tuteado al primer clasificado y que en algunos instantes del segundo periodo incluso superó a los de la Costa del Sol.

En el primer tiempo el orden defensivo de la Balona cortocircuitó al Marbella, que fue incapaz de crear una sola oportunidad de marcar.

En el segundo tiempo el conjunto de casa dio un paso adelante, pero con la entrada de Wilson Cuero el partido mutó, la Balompédica le perdió el respeto al rival y, por momentos, dio hasta sensación de peligro.

Cuando mejor lo estaban haciendo los linenses llegó el minuto 73. El árbitro José David Martínez ignoró una falta sobre Juampe que dio pie al único contragolpe que el Marbella consiguió completar y el exbalono Francis Ferrón anotó desde cerca el 1-0 que a la postre daría la victoria a los de casa.

Desde ese momento el Marbella no tuvo apuros en meterse atrás hasta el punto de hacer salir al campo al veterano Lolo Pavón para jugar con tres centrales los últimos cinco minutos. La Balona no fue capaz de gestionar esa situación y el marcador no se movería.

El resultado se traduce en la cuarta jornada sin ganar y sin anotar de la Balompédica, que buscará el próximo domingo (18:30) ante el San Fernando los tres puntos que necesita para garantizarse la permanencia.