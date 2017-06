La Balona ficha a un tipo ambicioso

La Real Balompédica Linense hizo oficial ayer el fichaje del cancerbero Javi Montoya, que las dos últimas temporadas militó en el Ebro de Zaragoza, en Segunda B. El portero, al que su exentrenador Juan Merino ha recomendado que acepte la oferta de la Balona, se destapa como un tipo ambicioso: asegura que le estimula la competencia que supone la presencia de Jesús Godino y la presión que ejerce la afición de La Línea porque viene a "hacer una gran temporada" ya que no quiere "encasillarse en Segunda B" sino que el equipo albinegro le sirva "como trampolín".

JavierMontoya Monente nació en Logroño (14/04/1991) mide 186 centímetros y pesa 73 kilos. Debutó en Segunda B con el Barakaldo en 2012 y su excelente respuesta llevó al Real Betis a incorporarlo al filial entre 2013 y 2015, una etapa en la que compartió vestuario, entre otros, con el también balono Luis Madrigal y con jugadores como Dani Ceballos, Fausto Tienza, Rafa Navarro (no confundir con el que estuvo el año pasado en el cuadro linense) y Álex Alegría bajo la dirección del linense Juan Merino, con el que mantiene una gran amistad.

Llega del Ebro, pero en el Betis B coincidió con Ceballos, Rafa Navarro... y Luis MadrigalJuan Merino me dijo que era el mejor sitio donde podía ir, que firmase sí o sí"

Después de ser descartado por la entidad de las trece barras decidió aceptar la oferta del Ebro, entre otras cosas, por estar cerca de casa, según explica. Paradójicamente no disputó el encuentro copero que enfrentó a los albiazules en el Municipal con la Balona, aquel que abrió las puertas a los albinegros de la recordada eliminatoria con el Athetic Club. En aquella andadura disputó 34 partidos (en los que encajó 34 goles) y en la que acaba de finalizar intervino en 25 (22 tantos).

"Yo quiero que la Balona sea un trampolín, quiero que sea el año definitivo para seguir escalando y si es con la propia Balona, pues mejor", recalca el guardavallas riojano. "Voy convencido de que vamos a hacer una gran temporada y voy a poner todo de mi parte para ser uno de los protagonistas".

"No quiero estancarme en Segunda B y precisamente por eso he aceptado la oferta, porque todo el mundo me dice que es un club que está haciendo las cosas muy bien y además tiene una afición que aprieta y eso es importante, porque para un equipo es necesario que la masa social le exija", abunda Javi Montoya. "Es una de las cosas que yo echaba en falta en el Ebro, donde parecía que con salvarse ya era bastante y a mí me gusta que la gente dé un tirón de orejas cuando las cosas no se hacen bien, para que el vestuario apriete".

"De hecho todo esto me ha ayudado a tomar la decisión, porque aún me acuerdo una vez que fui a La Línea a jugar con el Betis B y antes de entrar en estadio, en el pasillo ese que hace la gente desde donde te deja el autobús, ya andaban intimidándote y eso me gustó, porque me hizo sentirme futbolista". detalla.

"Sé que es un equipo grande, que en la ciudad hay mucho ambiente de fútbol, por algo será que todo el mundo me ha hablado muy bien de aquello y eso que aún no me ha dado tiempo de charlar con Luis Madrigal, que sé que está allí", desliza.

El meta logroñés, que demuestra haberse estado documentando profundamente sobre el que será su nuevo equipo, tendrá que competir por la titularidad con el guadiareño Jesús Godino, que en el tramo final de la temporada se convirtió en pieza determinante para que los de Julio Cobos eludiesen el descenso. "Cuanto más competencia, mejor. La competencia es importante, te hace ir al límite", reflexiona en voz alta.

Antes de tomar la decisión, el ya guardavallas balono mantuvo varias conversaciones con Juan Merino, que no lo dudó: "Me dijo que era el mejor sitio al que podía ir, me aconsejó que firmase sí o sí y claro..."