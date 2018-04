La Balompédica, según De la Nieta

Pedro Sánchez de la Nieta ya ejerce de entrenador de la Real Balompédica. Ayer, en su primer día de trabajo, ya trasladó a la plantilla que consigna presidirá su periplo en el equipo de La Línea, que él mismo insiste en que es muy probable que no dure más de tres semanas: no hay excusas. El técnico de Daimiel dirigió ayer su primera sesión y esbozó en el trabajo por líneas una metamorfosis en la alineación ante el duelo del sábado en Jumilla.

Los cambios en el fútbol no conocen de treguas, porque la propia competición y más a estas alturas, no las concede. Apenas 24 horas después de que Julio Cobos abandonase el vestuario del entrenador local en el Municipal de La Línea esas mismas puertas se abrieron ayer para que su relevo, Pedro Sánchez de la Nieta, iniciase su tarea con un objetivo: lograr al menos tres puntos y separar a la Balompédica del riesgo de descenso a Tercera.

Sin tiempo siquiera para sacar sus pertenencias del coche, el míster compareció en una rueda de prensa que inició el presidente, Raffaele Pandalone, dándole las gracias a Julio Cobos por su trabajo y por su "caballerosidad".

Durante su comparecencia, en la que repitió muchos de los argumentos que había utilizado un día antes en su entrevista con Europa Sur, entre ellos el de la "obligación de competir" y de "empezar de cero" sin tener en cuenta todo lo que haya sucedido hasta el momento.

"Ésta es la mejor oferta que me podía haber llegado", dijo, al tiempo que repitió que está "totalmente convencido" de que logrará el objetivo para el que ha sido contratado: "Por desgracia, he pasado por situaciones como ésta en todos los equipos, no es nada nuevo".

De la Nieta cometió un desliz al referirse al próximo rival, el Jumilla, ya que hizo ver que sigue en manos de Francisco Grao Pato, quien fue destituido el pasado día diez de abril.

Hacia las cinco de la tarde la actividad efervescente volvió a apoderarse del estadio. El nuevo técnico accedió a la caseta de los jugadores acompañado por el propio Pandalone, el director general, Mario Galán; el delegado, Joaquín Jiménez; y el responsable del scouting albinegro, Cristóbal Mejías. En la antesala, De la Nieta estrecha las manos de cuántos se encuentra a su paso y le espetó: "Hola, soy Pedro. Perdona pero aún no sé quién eres", como si quisiese reunir la mayor información del entorno en el menor tiempo posible.

Al contrario de lo que se esperaba la charla con el grupo no fue muy larga. Pronto todos estaban en el terreno de juego. Mientras el preparador físico Alberto Muñoz supervisó el calentamiento, De la Nieta hizo un aparte con Sergio Molina, que se entrenó en solitario. Desde lejos daba la sensación de que no existía la jerarquía y que dos hombres de fútbol intercambiaban opiniones sobre la situación actual del equipo albinegro.

Pronto el recién llegado tomó el mando bajo la atenta mirada de la directiva y de apenas media docena de aficionados. Los mensajes que se dejan oír desprenden la sensación de que, conocedor de que si algo le falta es tiempo, el preparador no acometerá una revolución táctica y apela a la necesidad de prestar atención a conceptos muy básicos: "Las líneas juntas", repite. "No podemos perder el balón en la salida"… y así.

Después de organizar sobre el césped a sus hombres repitiendo en uno de los onces el de la última jornada liguera, con la ayuda de su segundo, Juan Mari Sánchez, repartió petos para que sus hombres se dividan en tres grupos y aunque es demasiado pronto para hacer predicciones, no es arriesgado aventurar que introducirá cambios en la formación inicial, que muy especialmente afectarán al apartado defensivo.

Esta tarde (18:00) la Balompédica jugará un amistoso en el Municipal frente al Málaga de la División de Honor juvenil, que está cuajado de jugadores con un brillante porvenir por delante. En ese partido es muy probable que Pedro Sánchez de la Nieta comience a perfilar esa alineación que saltará al césped de Jumilla.