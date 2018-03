La Audiencia absuelve a Lopera de apropiación indebida

La Audiencia de Sevilla absolvió al ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera de los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal durante su gestión entre 1993 y 2006, al no ver "perjuicio" al club sino que pasó de una "situación deficitaria" a tener 35 millones en 2007-08.

La Fiscalía pedía para Lopera seis meses de prisión, sustituibles por 3.600 euros de multa, tras rebajar su petición inicial de tres años de cárcel y tres millones de indemnización después de que el ex presidente alcanzara en julio un acuerdo con el club y dos de las tres asociaciones que le acusaban (Liga de Juristas Béticos y Por nuestro Betis). En virtud de este acuerdo, Lopera cedía su 51% de acciones a cambio de más de 15 millones para él y Luis Oliver y el club se daba por resarcido y renunciaba al juicio. Sólo mantuvo la acusación particular la asociación Béticos por el Villamarín, que no firmó el acuerdo y pedía para Lopera 14 años de cárcel y 6 millones de indemnización (inicialmente solicitaba 26 millones) por apropiación indebida (delito por el que también le acusaba la Fiscalía) y administración desleal (que la Fiscalía eliminó tras el acuerdo).

El fallo absuelve también al resto de acusados, el administrador de las empresas de Lopera Guillermo Molina y sus testaferros Mercedes Ferraro y Teresa González, así como a la secretaria del expresidente bético Ana María Ruiz y a su sobrino Francisco Javier Páez, a los que sólo acusaba BxV, que pedía para ellos cinco años de cárcel. De hecho, condena a BxV a pagar un 40% de las costas del proceso por no ver "justificada" la acusación contra Ruiz y Páez, si bien rechaza la petición de las defensas de condenar a la asociación de Hugo Galera a costear todos los gastos del proceso por obligar a mantenerlo pese al acuerdo extrajudicial, ya que un pacto "no se puede imponer a terceros".