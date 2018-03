Atasco albirrojo en la carretera

A los de Asián no les queda ni una sola perita en dulce por un camino en el que se cruzarán con dos rivales que se juegan la vida en la categoría y otros dos que están en la puja por el ascenso, aunque el filial del Cádiz lo tiene más que encarrilado. Si acaso podría tener sin cerrar el primer puesto en la penúltima jornada, aunque tiene siete de renta con el Ceuta.

El Algeciras no se puede permitir mucho más tropiezos si quiere mantener su privilegiada posición en la recta final. La hoja de ruta en las últimas ocho jornadas marca cuatro salidas con muchas curvas: Espiel, Guadalcacín, Cádiz y Gerena.

Desde el triunfo en el Ciudad de Alcalá el 28 de enero (0-3), el Algeciras ha rendido cuentas fuera de casa con Lebrijana (1-1), Ceuta (1-0), Utrera (1-0) y Sevilla C (1-1). En las cuatro visitas el azar tampoco jugó a favor aunque lo más preocupante es la cantidad de ocasiones que se fueron al limbo.

Iván y Máiquez, sancionados, dos bajas sensibles para el domingo

El Algeciras no podrá contar el próximo domingo ante el Arcos con dos de sus capitanes. Los algecireños Adrián Máiquez e Iván Turrillo cumplirán un partido de sanción ya que el lateral vio la décima amarilla de la temporada y el centrocampista, la quinta, ambos en el partido ante el Sevilla C. José Antonio Asián tendrá que recomponer un once que pierde a dos de sus piezas claves de una tacada. Máiquez venía siendo de los mejores en esta segunda vuelta mientras que Iván ya se había asentado en el equipo tras olvidar la lesión que le tuvo parado casi toda la primera mitad de la Liga. Por contra, el técnico dispondrá del zaguero Andrés Salas, que cumplió su castigo. El segundo entrenador algecirista, Javi Viso, también fue expulsado.