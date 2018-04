Baldomero Hermoso Mere afronta el domingo a las 12:00 en El Rosal un reencuentro señalado. El técnico del Cádiz B, el líder del grupo X de Tercera, comparte la opinión de que se cruza "con el Algeciras más entonado de la temporada" en "una semana clave" para los amarillos y los albirrojos, y también para el resto de implicados en el pelotón de cabeza. El responsable del último ascenso a Segunda B algecirista piropea al conjunto de Asián: "Por encima de todo, ahora parece un equipo de eliminatorias".

Mere mantiene a su jovencísima escuadra en lo más alto de la tabla con 70 puntos a falta de solo tres jornadas. Aventaja en tres al Ceuta y en ocho al Algeciras. Con todo, el preparador muestra la máxima cautela ante un rival estimulado que acumula siete jornadas sin perder.

Asián ha encontrado una forma de juego y una alineación que le está dando resultados"Llevamos una línea muy regular pero el Ceuta lleva una segunda vuelta impresionante"

"Nos cruzamos con el Algeciras más entonado de la temporada, por la forma de juego, porque ha encontrado un estilo, una alineación y está jugando bien y obteniendo resultados", afirma el técnico portuense.

"Asián tiene una plantilla con experiencia y calidad, con mucho talento ofensivo, y creo que ha conseguido llegar en su estado más óptimo a este tramo final", agrega Mere, que deja un piropo para los albirrojos: "Por encima de todo, el Algeciras ahora parece un equipo de eliminatorias de ascenso".

El técnico cadista, sin embargo, no se toma el duelo del domingo como un examen para la fase de ascenso que los amarillos ya tienen garantizada matemáticamente. Los albirrojos podrían rubricarlo en El Rosal si ganan y la Lebrijana no vence o el Sanluqueño pierde. "No nos tomamos el partido del domingo como un ensayo de lo que pueda venir", señala Mere. "Estamos centrados en lo que tenemos por delante y lo que viene es el Algeciras. Creo que todo lo que sea pensar más allá es distraerse. La liguilla va a llegar, pero antes tenemos tres partidos muy complicados", subraya.

Mere y sus chicos asaltaron La Menacha en la primera vuelta, con un golazo de falta, en un partido que supuso la primera crisis de los algeciristas y el despegue del filial. "Más que el triunfo en el Nuevo Mirador, que fue importante, creo que ese tramo final de año nos sirvió para marcar diferencias porque conseguimos varias victorias seguidas ante rivales como el Sanluqueño, la Lebrijana o el Algeciras. Ese empujón nos ha valido un colchón que el equipo ha sabido administrar, lo que pasa es que el Ceuta está haciendo una segunda vuelta impresionante", reflexiona.

En efecto, los caballas se han puesto a tiro de piedra del liderato, pero Mere pone en valor la campaña de sus jugadores. "Nosotros hicimos una primera parte sobresaliente y ahora llevamos una segunda de notable, si haces la media te sale una línea muy regular. Por eso estamos primeros a falta de tres jornadas".

El exalgecirista admite que este Cádiz B va muy por encima de lo esperado por la mayoría: "Hemos creado unas expectativas para las que no nos habíamos preparado. Hay que tener en cuenta que el otro día este equipo tenía hasta doce futbolistas que el pasado curso estaban con los juveniles de División de Honor. El primer puesto, esta temporada, es un premio inesperado para nosotros por haberlo hecho tan bien", expone.

La ilusión por hacer historia está ahí: "Por supuesto que afrontamos con entusiasmo y sin obligación lo que se viene, hay que recordar que hace 27 años que el filial no juega una fase de ascenso y que nunca ha estado en Segunda B, una categoría en la que estaba el primer equipo cuando yo llegué".

Mere admite que la jornada del domingo "va a ser muy emocionante por lo apretado del grupo. Esta temporada no hay un equipo con el potencial por ejemplo de la plantilla del Algeciras cuando yo estuve allí", remarca.

El pulso entre primero y tercero se jugará a la misma hora que el envite entre Los Barrios y el Ceuta, con mucho en juego en los dos campos: "Nosotros vamos a pelear por el primer puesto y sabemos que esta semana puede ser importante en este aspecto porque jugamos con el Algeciras, que se puede meter ahí, y porque el Ceuta tiene otro duelo difícil en Los Barrios. Creo que puede ser una semana que nos marque a todos", sentencia.