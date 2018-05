El Alcalá se pone en lo peor

El capitán del Alcalá, Gonzalo Trigueros, entiende que la Unión Deportiva Los Barrios tiene ventaja en la pelea por evitar el descenso que se escenificará el próximo domingo (12:30) en el grupo X de Tercera división. El veterano delantero recalca que los panaderos tendrán que medirse a un Atlético Sanluqueño que podría ver peligrar su plaza en la fase de ascenso si no puntúa, mientras que los de la Villa tendrán como rival a un Utrera cómodamente afincado en la décima plaza.

Gonzalo, que lleva casi una década en el equipo alcalareño, explica: "Hemos llegado a esta última jornada en una situación en la que nunca nos teníamos que haber visto envueltos, pero la realidad es que estamos aquí y lo único bueno es que dependemos de nosotros mismos, porque si ganamos no tenemos que mirar otros resultados".

La única ventaja es que dependemos de nosotros y si ganamos no hay que mirar otros resultados"

"Otra cosa es que somos conscientes de que recibimos a un Sanluqueño que necesita la victoria para meterse seguro en la liguilla y que no será lo mismo para nosotros que para Los Barrios, que se enfrenta a un equipo que no se juega nada", matiza.

"Está claro que el equipo que llega a esta jornada con los deberes hechos no puede jugar con la misma intensidad ni las mismas ganas que el que necesita los tres puntos", recalca.

"El Utrera afronta el partido con más tranquilidad, lo que no quiere decir que no vaya a intentar sacar los tres puntos, aunque por otro lado nosotros tenemos esa ventaja de que ganando sabemos que estamos salvados y Los Barrios, no", recalca.

Gonzalo -que ha vestido la camiseta de su equipo en más de 400 ocasiones- refleja que en el vestuario sus compañeros "solo hablan de ganar el partido" sin barajar otras opciones.

"Hemos llegado a una situación que nadie quería, es más que no pensábamos que se fuera a producir, pero está en nuestras manos resolverla, así que hay que atarse los machos y apretar todo lo posible para un partido que a fin de cuentas es como una final para los dos equipos, aunque el triunfo conceda premios muy diferentes", explica.

"En realidad estamos todos iguales, solo nos vale el triunfo, porque ahí está el caso del Guadalcacín y el Atlético Onubense que juegan entre sí, pero es que nunca había visto una Tercera tan igualada y con tantos equipos envueltos en la última jornada", subraya.

El capitán está convencido de que la afición panadera "responderá" a la llamada realizada por el club para pedir apoyo frente al Atleti. "Siempre lo hace cuando el equipo está en situaciones límites".