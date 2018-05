Alberto Monteagudo "Nos hemos jugado cómodos en ningún momento"

El entrenador del Cartagena, Alberto Monteagudo, observó "un partido muy disputado" frente a una Balona complicada de atacar que logró que su equipo no estuviera cómodo en ningún momento. "En la primera parte no hemos conseguido coger la pelota, que es lo que mejor hacemos, por el juego muy directo de ellos, con dos puntas que sacaban bastantes cosas y sobre todo con Stoichov haciendo un gran partido", explicó. "Los hemos defendido bien, pero la sensación era que, de decantarse por uno de los dos, hubiera sido más para la Balona", admitió. "Tras el paso por el vestuario hemos estado algo mejor, se ha visto que hemos triangulado. Aún así cualquier balón al área era un problema, porque eso lo hacen bien Stoichkov y Cuero, además de Gato con su velocidad", continuó.

"Ellos tuvieron una ocasión en el punto de penalti que se les fue arriba y nosotros, en un mano a mano de Aketxe, también podríamos haber decantado el partido en el minuto 85", resumió. "Pero la verdad es que no estuvimos cómodos en ningún momento y al final el punto nos deja insatisfechos", apostilló.

Monteagudo entiende que el escasio balance del Cartagena en ataque tiene muchas explicaciones. "El campo no ayuda, está seco y lento. No hemos sido capaces de ser nosotros. Por fuera no hemos estado finos. Si los bandas no tienen recorrido y desborde y los dos centrocampistas por delante del pivote no son mucho de pisar el área, te quedas sin llegada. Por eso queríamos meter más chispa y quizás con más tiempo hubiéramos tenido alguna más", setenció.