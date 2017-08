Ainhoa Pinedo, a cumplir un sueño

La algecireña Ainhoa Pinedo cumple hoy un sueño. A sus 34 años la atleta debuta en Londres en un Mundial. Pinedo afronta a partir de las 13:20 la carrera de los 20 kilómetros marcha en un circuito que enlazará el Palacio de Buckingham con el Arco del Almirantazgo.

La algecireña es una de las tres bazas del equipo español en la distancia. Correrá junto a Laura García-Caro y María Pérez.

Pinedo está en el top ten de las favoritas y reconoce que llega en su "mejor momento de forma" tras seis semanas de intensísimo trabajo. "Las medallas son palabras mayores", advirtió en una entrevista a este periódico poco antes de poner rumbo a la capital inglesa. Aunque la experimentada marchadora deslizó que no hay "por qué renunciar a nada".

"Poco a poco mis sensaciones han ido mejorando y creo que llego en el mejor momento de forma que he estado nunca", aseguró Pinedo.

"Tengo experiencia internacional, conozco a todas mis contrincantes porque he competido con todas, algunas incluso son amigas así que aunque viviré cosas que no he vivido antes, porque se trata de un Campeonato del Mundo, una vez en la competición será una prueba más", explicó Ainhoa.

Los 20 kilómetros marcha, una de las pruebas más exigentes del atletismo, tienen que ver mucho con las sensaciones. "Siempre he sido una persona con los pies en el suelo y como voy con la undécima marca entre todas las participantes, aunque entre la quinta y la décima apenas hay diferencias, yo me pongo como meta acabar entre las ocho primeras", explicó. "Todas vamos muy parejas y va a depender mucho del día, de las sensaciones, de la carrera táctica que hagamos...".

La mexicana Lupita González es la gran favorita para colgarse el oro y desafiar la hegemonía de las chinas, con Xiuzhi Lu yJiayu Jang con buenas marcas. La italiana Antonella Palmisano es la europea mejor posicionada por marcas.

Lupita buscará la única medalla que le falta en alta competición, tras conquistar el año pasado el título en el Mundial por equipos de Roma y ganar la plata olímpica en Río de Janeiro. La mexicana ostenta el el primer lugar del ranking después de que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) sancionase la china Liu Hong por dopaje.

Pinedo forma parte del equipo español desplazado a Londres y compuesto por 55 atletas (34 hombres y 21 mujeres).

La marchadora algecireña, afincada en Granada desde hace años, espera brindar hoy un éxito a la ciudad que le vio crecer y donde dio sus primeros pasos como atleta en el colegio. "Es envidiable el trabajo de cantera que hacen allí y la afición que existe", resaltó.