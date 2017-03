El Campo de Gibraltar, contra la España de dos velocidades

Más información Un corredor fundamental para el futuro andaluz

Representantes de los ámbitos institucional, político, social y económico del Campo de Gibraltar coincidieron ayer en exigir al Gobierno central más ritmo inversor para el tendido ferroviario entre Algeciras y Bobadilla. Una demanda en aras de acabar con el agravio inversor existente con otros territorios del Estado, como el Levante, que ayer subió un escalón más tras conocerse el compromiso del Ejecutivo para concluir en 2020 los tramos del Corredor Mediterráneo a su paso por Cataluña.

La Algeciras-Bobadilla es el único tramo de España que goza de doble prioridad para la Unión Europea por ser la cabecera de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Y es uno de los principales asuntos pendientes para el crecimiento de Andalucía que, sin embargo, lleva años esperando un impulso inversor para ejecutar su modernización, valorada en 1.100 millones de euros.

Las palabras de Rajoy dejaron descolocado al PP andaluz, a la espera de los PGE de 2017Las grandes industrias tachan de injusto el doble ritmo en el reparto de inversiones

Una amplia representación de actores socioeconómicos de la comarca consultados por Europa Sur se mostraron ayer de acuerdo en que el Campo de Gibraltar lleve la misma velocidad que el resto del Estado, y que eso se traduzca en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en un mayor impulso inversor.

El senador por el PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, consideró fundamental que se reinicien cuanto antes las obras del subtramo entre Algeciras y La Almoraima, paralizado nada más comenzar el replanteo de las obras por discrepancias con la constructora, que reclamaba sobrecostes. El tramo, valorado en 19,61 millones de euros, también condiciona la ejecución de las obras de remodelación de las instalaciones de señalización y comunicaciones y del bloqueo automático en vía, por otros 19 millones de euros.

Landaluce sostuvo que se están iniciando los trámites para licitar la redacción del proyecto del tramo entre La Almoraima y San Pablo de Buceite (20 kilómetros), continuación del que está paralizado. "Se trata de una infraestructura prioritaria para el Gobierno de España. No hemos dejado de actuar aquí", resaltó y citó que hay 311 millones de euros comprometidos por el Feder para las diferentes actuaciones.

El anuncio de Rajoy en Barcelona tomó por sorpresa al PP de Andalucía, abriendo un flanco de difícil defensa ante la oposición y los agentes sociales en la reivindicación de mejores infraestructuras. Los populares, aun así, quieren confiar en que los PGE para 2017 que se presentarán la próxima les den argumentos para compensar el efecto negativo generado por el discurso del presidente del Gobierno.

En la oposición, el diputado socialista Salvador de la Encina exigió públicamente el mismo trato para los tramos de Andalucía del Corredor Mediterráneo. "Es intolerable. No descartamos pedir la comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. O del propio Mariano Rajoy. No se puede entender la política de forma mercantilista. No podemos ser moneda de cambio con Cataluña", resaltó De la Encina.

El diputado recordó que el Gobierno no ha comenzado a trabajar en el diseño del tramo entre Ronda y Bobadilla, el más difícil técnicamente y el más costoso. "Y los seis años de Gobierno que lleva el PP se han ido en balde. Exigimos al presidente Mariano Rajoy que cumpla con el compromiso de terminar la Algeciras-Bobadilla cuando vino aquí de paso", exigió el diputado, quien también pidió el reinicio de las obras.

EL PP Y RAJOY, UN LASTRE

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), estimó que el desprecio de Rajoy el PP con la comarca es manifiesto y sólo se anuncian obras en el tren en periodos electorales. "La realidad es que cada vez que presentan alguna obra, las cuantías son mínimas y no se ejecutan. En estos cinco años del Gobierno de Rajoy, las inversiones en la Algeciras-Bobadilla son cero, menos de 50 millones presupuestados y no se ha ejecutado nada", reiteró.

"Ahora previendo a los independistas catalanes y después de invertir 6.000 millones en el tren en la zona del Levante, se anuncian otros 4.200 millones para Cataluña. Esto supone un yugo para el puerto de Algeciras, que tiene que competir con el de Barcelona, con tres salidas por ferrocarril. Valencia tiene otras cuatro salidas y nosotros una y del siglo XIX", apostilló.

Inmaculada Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida, tachó de "indignante" el anuncio de ayer de Rajoy. "Es intentar tapar con dinero de obra su incapacidad política", espetó. Nieto recordó que piensa llevar a la Cámara autonómica la necesidad de inversión para el ramal andaluz del corredor ferroviario. "Hay que hacer una demanda territorial bien armada y presupuestada y comprometer a todos los grupos", declaró.

"Si esta comarca fuera de otra manera nos echaríamos a la calle". Así de contundente se mostró el alcalde andalucista de Los Barrios, Jorge Romero (PA), quien destacó que para el Campo de Gibraltar, el Corredor Mediterráneo supone su desarrollo económico como lo es para la provincia y para toda Andalucía. Romero recordó que se anuncian 4.200 millones en Cataluña y "aquí no se considera prioritario". Añadió que esta comarca tiene además el hándicap del Brexit, que tendrá consecuencias y cuyas medidas para aliviarla se han anunciado pero no se han materializado.

PUERTO Y AGI, A LA ESPERA

El puerto de Algeciras aguarda como agua de mayo las obras para poder incrementar sus tráficos de importación y exportación de productos, para lo que necesita la infraestructura ferroviaria con el fin de penetrar en el hinterland (hacia el interior del país).

Su presidente, Manuel Morón, fue uno de los primeros en poner sobre la mesa la cuestión, a principios de la pasada década. "Esta doble prioridad que otorga la Unión Europea a la conexión ferroviaria Algeciras-Madrid está establecida en un Reglamento Comunitario y es, por tanto, de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Sin embargo nuestro Gobierno, que tan escrupuloso está siendo con otros mandatos comunitarios, no ha movido ni una sola traviesa en toda la legislatura para cumplir este doble mandato comunitario de conectar, de una vez por todas, el primer puerto de España con Madrid", subrayó.

Para la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), resulta injusto el trato preferente del Gobierno de un territorio sobre otro. "El anuncio ha caído como un jarro de agua fría. Nunca nos hemos opuesto como AGI a que se hagan inversiones para el Corredor Mediterráneo, pero no es justo que el Campo de Gibraltar y nuestro corredor permanezcan olvidados. Seguiremos peleando por lo que consideramos de justicia", explicó el presidente de la AGI, Manuel Doblado.

"Nos llama la atención que el puerto que más crece esté olvidado. No se le da oportunidad para seguir creciendo y aportar a la economía. Invertir en la Algeciras-Bobadilla es una oportunidad de negocio única, con una rentabilidad asociada indiscutible", dijo Doblado, quien avanzó que la entidad prevé dar pasos para que su voz se escuche en el Gobierno.

PACIENCIA PERDIDA

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas señaló estar sin palabras. "No puedo decir nada diferente al resto de representantes de los distintos sectores del Campo de Gibraltar". Sánchez Rojas anunció que el próximo 18 de abril se va a crear el consejo territorial del Campo de Gibraltar de la CEC, cuya prioridad de trabajo será el ferrocarril.

"Hemos tenido mucha paciencia", aseguró el presidente de la patronal gaditana, quien se preguntó "qué no sería el puerto de Algeciras y las grandes industrias de la comarca si tuvieran buenas infraestructuras".

El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, reclamó al Gobierno un "compromiso firme" con la finalización de las obras del trazado Algeciras-Bobadilla. "Necesitamos que el Gobierno agilice el ritmo inversor o difícilmente se podrá dar cumplimiento a los objetivos señalados por el nuevo marco europeo de financiación, que marca el año 2020 como horizonte de ejecución", advirtió.

El secretario comarcal de CCOO, Manuel Triano, afeó al Gobierno de Mariano Rajoy por la "falta sensibilidad política" para con la comarca. "Ya ocurrió en la primera legislatura y en esta segunda va por el mismo camino", dijo.

Triano valoró que se hace una apuesta decidida por los puertos de Barcelona y Valencia "que obliga a nuestro puerto a competir con la mano en la espalda". Para el dirigente sindical es urgente y necesario retomar la Plataforma del ferrocarril en la que estaban representados los agentes sociales y económicos de la comarca y que consiguió que la UE tuviera en cuenta a Algeciras para el inicio de los dos corredores, Mediterráneo y Central .

"Hemos sido confiados y hemos levantado el pie. Somos el único puerto que comparte los dos corredores", recordó Triano.