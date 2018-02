Un hombre mata a su pareja en Málaga con 30 puñaladas

Adela. F. M., de 44 años, es la segunda víctima de violencia de género en Andalucía en lo que va de año. El hombre con quien mantenía una relación sentimental desde hace dos meses es el presunto asesino de esta mujer, vecina de la localidad malagueña de La Viñuela, que recibió casi 30 puñaladas en el interior de su vivienda. Tenía antecedentes por violencia sobre dos parejas anteriores y fue detenido de madrugada por la Guardia Civil. Se espera que hoy mismo pase a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vélez Málaga.

El Ayuntamiento de La Viñuela decretó ayer dos días de luto oficial y ha convocado para este mediodía una concentración y u minuto de silencio en repulsa por este asesinato, el primero de una mujer cometido este año en la provincia. Las muestras de repulsa ante el suceso se repitieron ayer desde todos los ámbitos.

El agresor tenía denuncias previas de otras parejas, pero no de la mujer asesinada

La víctima y su presunto verdugo no residían juntos, de hecho él tenía domicilio en Málaga, pero sí eran pareja sentimental. Según familiares de la víctima, apenas llevaban juntos un par de meses y apuntaron que a pesar de estar en el principio de la relación "no se llevaban bien". En los registros policiales no constan denuncias previas de la víctima sobre él.

La agresión se produjo el lunes y las primeras llamadas a la Guardia Civil se registraron sobre las nueve de la noche, cuando los ex suegros de la víctima descubrieron su cadáver en la vivienda de la pedanía de Los Romanes. Los agentes que llegaron hasta la casa encontraron a Adela ya sin vida y con cerca de 30 puñaladas en su cuerpo, según informó la Guardia Civil en un comunicado.

El hijo de la víctima fue quien informó a los agentes que sobre las seis de la tarde había visto salir del domicilio al detenido en su vehículo. Desde este punto hasta donde se encontró el cuerpo se localizó un reguero de sangre. Los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar y detener al hombre, cuando sobre las cuatro de la madrugada, una patrulla de la Policía Local de Marbella procedió su detención. La investigación la llevaron a cabo efectivos de la Policía Judicial de Vélez, de la unidad de Delitos contra las Personas y de Mujer-Menor de la Guardia Civil.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, pidió que recaiga sobre el agresor "todo el peso de la ley y todo el rechazo de la sociedad".