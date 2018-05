Un ex directivo de IDEA admite que la agencia pagó "una o dos veces" con fondos propios ayudas de los ERE

El ex director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA Pablo Millán Márquez ha admitido este martes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que esta agencia pública pagó "una o dos veces" con fondos propios de la entidad ayudas de los ERE que otorgaba la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

Pablo Millán ha precisado, a preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que pudiera ocurrir que "sin haber llegado fondos" de la Consejería de Empleo destinados para el pago de las ayudas se hubieran abonado porque "tuvieran la seguridad" y la garantía de que esos fondos iban a llegar. El testigo añadió que ese pago, que según ha dicho podría haber ocurrido sólo "en una o dos veces", se habría realizado con "fondos propios" de la agencia IDEA.

Estas manifestaciones causaron sorpresa porque, además que supondría reconocer que se habría producido una presunta malversación –por haber usado fondos para un fin distinto para el que estarían destinados-, resultaron contradictorias con las declaraciones que había realizado tan sólo unos minutos antes, cuando afirmó con rotundidad que el IFA "no pagó un solo euro" que no hubiera recibido previamente de la Consejería de Empleo.

En esta misma línea, Pablo Millán, que ocupó el cargo entre 1988 y 2004, ha asegurado que, en su opinión, el pago de las ayudas de Empleo no generó ningún déficit o desfase presupuestario en la agencia IDEA, porque "si no se pagaba por la Consejería no se pagaba por el IFA", algo que según ha dicho era "público y notorio", lo que le ha llevado igualmente a sostener que la agencia "nunca tuvo peligro patrimonial" por ejercer de ente instrumental para el pago de las ayudas.

El testigo ha manifestado que desconoce que el director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, uno de los 22 ex altos cargos procesados, se planteara negarse a firmar más convenios porque se había asumido un exceso de compromisos de pago de las ayudas.

El pago, ha insistido, se hacía "en función de la disponibilidad líquida de los fondos", y "nunca se pagaba nada si no había un convenio firmado" con la Dirección General de Trabajo, añadiendo que "sólo pagaban cuando recibían el dinero", aunque sabían lo que les iba mandando la Consejería a cuenta de la partida 31L.El ex responsable del departamento de Finanzas ha relatado que existía en la agencia un "control informático de lo pagos y se ponía en contradicción con los convenios que se iban pagando", y ha reconocido que hubo "alguna presión" por parte de empresarios "deseosos" de cobrar la ayuda.

Pablo Millán ha señalado que no recuerda que se abonara "nada ajeno a los convenios", aunque ha afirmado que si el director general de Trabajo "adscribía un pago no había nada que hacer", aunque "supone" que el director de Trabajo "debía saber lo que estaba haciendo" cuando se ordenaban los pagos, porque era el responsable del programa presupuestario y si decidía emplear los fondos para otros fines como por ejemplo el pago a despachos profesionales por los servicios prestados "no teníamos muchas posibilidades de decir que no".

El testigo ha reconocido también que el convenio marco de 17 de julio de 2001 "llegó a su poder", aunque ha señalado que no tenía ningún contenido económico, ninguna obligación para la agencia, y ha explicado que los convenios particulares llegaban a IDEA ya firmados por el director general de Trabajo y Seguridad Social, y en el departamento de Finanzas "se contabilizaban y pagaban si era posible".

También ha destacado que el contenido de esos convenios particulares era "mínimo", y a su juicio no era un convenio sino una "orden de pago", y ha asegurado que el IFA tenía una fiscalización múltiple por parte de la Intervención, la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea, dado que su actividad fundamental se realizaba con fondos europeos.