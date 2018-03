Profunda tristeza en la capilla ardiente de Gabriel

El cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado el domingo en el maletero del coche de la pareja del padre del pequeño en Vícar tras 13 días de búsqueda, ha llegado a la Diputación Provincial de Almería en calle Navarro Rodrigo a las 16:20 de esta misma tarde, dónde se ha instalado la capilla ardiente.

Fuentes cercanas a la familia han explicado que el entorno más cercano ha estado a solas con el pequeño para despedirse de él en la más estricta intimidad. Posteriormente, sobre las 17:00, se han abierto las puertas de la sede provincial para que los vecinos de la provincia participen también en la despedida.

Desde primeras horas de la mañana han sido muchos los vecinos de la capital, que ya aguardaban a las puertas de la institución esperando la llegada del pequeño Gabriel Cruz. Una presencia que se ha ido multiplicando con el paso de las horas y donde está quedando de manifiesto el gran dolor y la solidaridad que ha generado en la sociedad este terrible suceso.

Al lugar ha acudido personalidades de la vida política, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha asegurado que "ponerse en el dolor" de los padres de Gabriel Cruz es "imposible".

Díaz ha trasladado el "inmenso dolor y desgarro" por la muerte del niño "cuya sonrisa ha entrado en nuestras casas" y ha subrayado la "dignidad, ternura y gran talla humana" de sus padres Patricia y Ángel, "pidiéndonos a todos serenidad y sosiego"

"No se si voy a ser capaz de expresar lo que siento porque soy presidenta de la Junta pero también soy madre", ha afirmado visiblemente emocionada Díaz, quien ha remarcado que su presencia en la capilla ardiente responde al deseo de "trasladar" el "apoyo y cariño a todos los que en estos momentos están echando de menos al pequeño Gabriel".

La presidenta andaluza ha llegado al Palacio Provincial de Almería pasadas las 17,30 horas acompañada de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, y donde ha sido recibida por el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat.

Tras entrar en la capilla ardiente, donde yace el féretro blanco con los restos mortales del pequeño, rodeado de decenas de coronas de flores y flaqueado por peluches y dibujos de pescaítos, se ha fundido en un cariñoso y empático abrazo con Patricia Ramírez, con quien ha intercambiado palabras de cariño que han sido acogidas por la madre de Gabriel con tiernas sonrisas.

A continuación, se ha fundido en otro emotivo abrazo con Ángel Cruz, a quien se ha dirigido mientras acariciaba su cara y Patricia lo arropaba entre sus brazos, prodigándole caricias, y ha consolado a la abuela del pequeño. Posteriormente, Susana Díaz ha señalado en declaraciones a los medios que no saber "si esa sonrisa y ternura" del niño "que ha entrado en nuestras casas en estos días ha hecho que formara parte de nuestras vidas" y ha revelado que así se lo ha expresado al rey Felipe VI "esta mañana", y ha reconocido que le "cuesta separar porque yo también soy madre".

Por último, y al ser interpelada sobre la conveniencia de mantener la prisión permanente revisable, ha sido tajante: "No soy capaz ni estoy en hacer consideraciones políticas en plena tragedia humana. No puedo hacer política ante una madre que va a enterrar mañana a su hijo y que nos pedía serenidad y sosiego con una talla humana que es con lo que me quedo".

Hernando promete "herramientas" para castigar crímenes así

Por otro lado, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado que los suyos trabajarán para que "la justicia tenga las máximas herramientas para castigar este crimen con la contundencia que merece". "Yo quiero pedirle hoy al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable. Que es el momento de reflexionar, esto no se trata o no es una medida en caliente", ha dicho a los medios tras visitar a los padres en la capilla ardiente de Gabriel en Almería.

Hernando ha asegurado que "lo que es en caliente" es intentar derogar una herramienta que puede ser "útil para que asesinos que cometen estos crímenes con esta terrible trascendencia para tanta gente, que causan tanto dolor a las familias y al resto de la población española, sepan que no van a salir" si no están "absolutamente" rehabilitados.