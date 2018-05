El Parlamento tumba la ley del 5% de inversión en educación

Podemos e IU no han sido capaces de convencer a nadie para sacar adelante su ley de blindaje de la inversión en educación en el 5% del PIB andaluz. La defensa de sus dos portavoces, ambos profesores de la escuela pública, no sirvió para cambiar la opinión del PSOE, cuyo apoyo habría permitido aprobar la proposición legislativa. Ni Teresa Rodríguez ni Antonio Maíllo sedujeron a los socialistas, pero no dejaron pasar la oportunidad para recordarles que el acuerdo de financiación que suscribieron hace unos meses sí incluye una propuesta de fijar el mínimo de inversión educativa en ese 5%.

El texto legislativo, muy escueto, buscaba modificar la Ley Andaluza de Educación, que data de 2007, con un artículo nuevo. En el documento, junto al 5% mínimo de gasto en cada presupuesto, también se habla de la "planificación de la oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta". A partir de aquí, PSOE, PP y Ciudadanos creen que IU y Podemos pretenden "acabar con la concertada", como ha dicho esta mañana el portavoz del partido naranja, Juan Marín, y algo que rechazan desde los grupos proponentes. Maíllo ha llegado a decir que la defensa del PSOE del modelo concertado está dictada por el "arzobispo de Sevilla".

"Ustedes quieren canonizar un sólo modelo", ha criticado el diputado de Ciudadanos José Antonio Funes, mientras que su homóloga en el PP, Marifrán Carazo, ha acusado a Podemos e IU de intentar "imponer por ley" su fórmula educativa. La discusión sobre esta ley del 5% bebe de la que hubo durante las negociaciones del acuerdo de financiación y las razones del centro derecha para rechazar el texto educativo son similares a sus reservas con el pacto que alcanzaron PSOE, IU y Podemos sobre el modelo de reparto de fondos estatales.

Tanto PP como Ciudadanos piden que, antes de hablar de dinero, quede establecido en qué se debe gastar el dinero. Por eso el debate se ha centrado también en la necesidad de buscar un pacto educativo andaluz. "A Andalucía no le han venido bien las mayorías absolutas", ha lamentado la diputada del PP en referencia a las leyes de educación aprobadas por los sucesivos gobiernos socialistas.

No es baladí que en la segunda jornada del Pleno tanto PP como Ciudadanos lleven iniciativas en defensa de la búsqueda de ese acuerdo. En el caso de los naranjas, apuestan por crear un grupo de trabajo en el Parlamento, mientras que los populares abogan por "pasar a la acción" y, a partir de una proposición no de ley, para activar las negociaciones fuera del seno parlamentario para que el acuerdo sea una realidad con mayor celeridad.