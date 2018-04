Cifuentes responsabiliza del escándalo del máster a la Universidad Rey Juan Carlos

"La principal afectada soy yo". Lo tiene claro la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha ratificado sus comparecencias previas sobre el escándalo de su máster de Derecho Publico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). No piensa dimitir porque asegura que no ha cometido "ninguna ilegalidad" ni ha "mentido". Cifuentes responsabiliza de cualquier irregularidad a la gestión de la universidad y se ha congratulado de que el asunto esté ya en la Fiscalía.

Poco antes de la comparecencia de Cifuentes, el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha negado que diese orden de manipular el acta del trabajo de fin de Máster, tal y como denunció previamente el director del posgrado, Enrique Álvarez Conde. Este conflicto interno es lo que, según Cifuentes, se tiene que solucionar. Pero no está en su mano, como no lo están las declaraciones de la profesoras de la URJC que ha negado que participase en el tribunal que juzgó su trabajo de fin de máster.

"Yo me matriculé, cursé mis asignaturas, aprobé, presenté mi trabajo de fin de máster y lo he acreditado con documento oficial de la URJC que me remitió firmado", reiteró la dirigente popular, que coincide en este punto con su partido. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo ha dicho esta mañana que es la universidad quien debe aclarar el escándalo y, por otro lado, la investigación judicial. “El PP defiende la transparencia y la claridad”, ha dicho el político castellano.

Desde el hotel de Sevilla donde el PP celebra su Convención Nacional, Cifuentes denunció el "acoso mediático" al que se ve sometida desde que se destapó el caso el máster. "No me sigáis por los pasillos", ha ironizado la presidenta madrileña antes de asegurar que "lo importante" es el acto que celebra su partido este fin de semana. Sin embargo, no se ha querido pronunciar sobre si la situación en la que se encuentra perjudicará a su partido. "No debo decir yo eso", ha apostillado.