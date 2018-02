Moreno afea a los socialistas "la falta de autocrítica" en su acto del 28-F

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, lamentó ayer que no hubiera "ni una sola autocrítica" en el "acto de autobombo y propaganda" organizado por el PSOE con motivo del Día de Andalucía, al tiempo que defendidó la "alternativa" que encarna su partido para cambiar las cosas y situar a la comunidad "donde se merece" y que sea "como el que más". Así lo señaló en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico celebrado en Cazorla (Jaén), en el que también participaron, entre otros, el presidente del partido en la provincia, Juan Diego Requena, y la candidata a la Alcaldía del municipio, María José Lara.

En su intervención, Moreno consideró que los andaluces no merecen "la falta de interés" del gobierno socialista de la Junta, y se detuvo en la próxima conmemoración del 28-F, "una gran festividad" que recuerda el día que se culminó "el Estatuto de Autonomía y un autogobierno, con una alta de capacidad, comparable a Galicia o Cataluña".

Pero es también, según añadió, una jornada "de reivindicación" de lo que desean los andaluces, personas "orgullosas" de su tierra, de su manera de hablar, de sentir, pensar, de su forma de relacionarse, de sus entornos y ambientes.

Para el líder del PP-A, "ese orgullo hace saber que hay talento, capacidad y potencialidad para ser mucho más, para mirar de tú a tú a los grandes retos y problemas en Andalucía", a "ser como el que más", con servicios públicos y tasas de empleo similares a las de otras comunidades como Madrid o País Vasco.

"Por eso, me sorprende y me entristece ver cómo el PSOE en Andalucía hace un acto de autobombo y propaganda precisamente con motivo del Día Andalucía", indicó Moreno, que agregó que no hubo "ni una sola autocrítica ni mención a cuestiones como el paro, con más de 800.000 personas que quieren trabajar y no pueden; las "enormes de lista espera" en dependencia o sanidad; la "falta de infraestructuras", con carreteras en "estado deplorable" o los objetivos incumplidos en educación.

El dirigente popular incidió que los socialistas "se enrollan en la bandera de Andalucía y dicen a los demás que son Andalucía, que son los que sienten y quieren" a esta comunidad. Al respecto, se preguntó "si tanto quieren a Andalucía por qué la olvidan, usan y abusan de la buena gente y voluntad de andaluces" que incluso le dieron apoyo parlamentario para que cambien la realidad

Frente a esa forma de hacer política, expresó su confianza en "una Andalucía diversa, próspera", donde se puede poner "el valor de nuestro talento al servicio del conjunto de los ciudadanos". En este sentido, aseguró que el PP-A tiene "alternativa, equipo, propuesta". "Y, si tenemos la oportunidad de gobernar Andalucía, nadie se va a arrepentir de ello", manifestó para destacar que les mueve "un proyecto reformista, ilusionante y de futuro" que ponga en el centro los problemas de los andaluces.