Un vendaval, pero de ciencia

Las jornadas de ciencia en la calle de Algeciras, Diverciencia, empezaron ayer a celebrar en la Plaza Alta su undécima edición. 1.500 alumnos mostrarán hasta hoy los proyectos y trabajos científicos a los que se han dedicado durante todo un año. 31 centros educativos, entidades y organizaciones varias tienen expositores y se calcula que más de 10.000 personas pasarán por la cita.

El año pasado fue la lluvia y en esta ocasión ha sido el temporal de Levante el que no ha dejado tranquilo a Diverciencia. El viento no impidió el arranque de la feria, aunque afectó en algunos aspectos. Si bien dentro de la plaza y con la protección de las casetas resguarda, el aire no dejó montar algún elemento preparado por los centros educativos (como una gran cueva del Huerta de la Cruz) y aconsejó no instalar las carpas de los pequeños y que los colegios y los científicos benjamines expusieran bajo techo, en la sala Cajasur.

Como siempre, Diverciencia es otro tipo de vendaval: de ciencia, de educación y de ilusión. Ayer a mediodía apenas se podía dar un paso en una Plaza Alta abarrotada, en la que los autores de los proyectos explicaban los intríngulis de sus experimentos.

A falta de la grande, el Huerta de la Cruz puso una cueva más pequeña en su stand. Es una reproducción de la cueva de las Orcas de Atlanterra, que tiene pinturas del Neolítico. El proyecto del colegio reivindica el valor de este enclave.

Los Milagros presenta una máquina de Herón, que en la antigüedad se utilizaba para abrir las puertas de los templos. Es una suerte de artilugio a presión, que han hecho con una lata.

La Inmaculada ha optado por desmontar la magia. Lo hace demostrando que muchos de esos trucos que cualquiera conoce son en realidad experimentos de física. Es por cierto un trabajo que acudirá a la feria internacional Science on stage junto con uno del IES Kursaal y otro dirigido por Ana Villaescusa, que es la presidenta de la Asociación Amigos de la Ciencia Diverciencia, la organizadora del encuentro. Villaescusa lucía ayer orgullosa las once chapas que acreditan la celebración de sendas ediciones de lo que se ha convertido en un gran éxito.

El IES Getares ofrece una maqueta que sitúa la localización de todas las especies vulnerables del Parque del Estrecho. Y... En realidad es imposible mencionar 130 proyectos, que son los que se pueden conocer. Hoy serán premiados los más destacados.

La inauguración de Diverciencia contó ayer con la presencia, entre otros, del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el delegado territorial de la Consejería de Educación, Juan Luis Belizón; Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre (la cita está integrada en la Red de Ferias de la Ciencia y la Innovación de Andalucía que promueve esta entidad); y Miguel Pérez de la Blanca, director de la refinería Cepsa, uno de los principales patrocinadores del encuentro. Todos coincidieron en el gran invento que supone sacar a la calle el trabajo que se hace en las aulas.