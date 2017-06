Los sanitarios atienden 26 cortes en pies por los vidrios rotos en las calles

El mal uso de los vasos y botellas de vidrio en las calles del recinto ferial vuelve este año a ser una de las principales urgencias que atienden los servicios sanitarios en la Feria Real de Algeciras. La concejal de Feria y Fiestas, Juana Cid, alertó que 26 fueron las personas atendidas por cortes en pies durante el Domingo por Servillanas, por lo que insistió a las casetas en que no permitan que se salga de ellas con bebidas.

En la mesa técnica de seguridad celebrada ayer se recalcó la prohibición que pesa sobre las casetas de sacar al exterior recipientes de vidrio, ya que son susceptibles de ser utilizados como armas blancas. El concejal de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, anunció que se hará un seguimiento aún mayor sobre esta cuestión para evitar que se den esas situaciones.

Las fuerzas de seguridad calcularon que el domingo se dieron cita en la zona habilitada para la práctica del botellón hasta 2.000 jóvenes, imponiendo 37 actas de sanción a otras tantas personas que fueron sorprendidas realizando sus necesidades fisiológicas en los barrios de alrededor y fuera de los servicios públicos habilitados para ello, que a partir de ayer se reforzaron con cinco más.

La mesa técnica, reunida bajo la presidencia Muñoz, evaluó la cita del domingo destacando la normalidad que presidió la fiesta ya que no se produjeron incidentes dignos de reseñar. No obstante el edil puso de manifiesto que a pesar de la gran afluencia de público en el Parque Feria fue un día tranquilo, tal y como manifestaron los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, quienes solo reseñaron que a primera hora de la madrugada, ya del lunes, se registraron algunas peleas en distintas casetas, pero que no pasaron a mayores. "Son incidentes aislados que hay que enmarcar en el contexto de la feria de una ciudad de 125.000 habitantes", sostuvo el concejal de Seguridad.