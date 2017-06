Un futuro esperanzador

Tres algecireños han logrado situar sus notas entre las doce mejores de las pruebas de acceso y admisión a la Universidad en la provincia. El campus de Algeciras es el segundo de mayor porcentaje de aprobados de entre los 4.460 alumnos que realizaron la Selectividad y como prueba están las notas de Marta López Díaz, Cristina Ríos Gil y Daniel Gavilán Martín. Los tres jóvenes algecireños reconocían ayer a este diario que no esperaban una calificación tan alta pero, también es cierto, que no dejaron el grueso del estudio para última hora.

Marta López recibió la séptima mejor nota con un 9,85. La alumna de La Inmaculada de Algeciras logró una media de 10 en Bachillerato de Ciencias de la Salud. Tiene las ideas claras y su objetivo es estudiar Medicina y como especialidad la forense. Siempre le ha llamado la atención y ha participado en campus científicos de verano mediante becas que le han acercado a estos conocimientos. No duda en reconocer que la serie Forever también ha hecho lo suyo.

Los tres optan por realizar sus estudios fuera de Algeciras y en el área de las ciencias

López estudió bastante durante el curso. Cuando salió del examen "pensé que lo había hecho bien pero no tanto". Se enteró de la nota y directamente tomó la Feria como excusa para celebrarlo. Su intención es marcharse a Granada a estudiar.

La alumna de Puerto Blanco Cristina Ríos también se coló en el grupo de las séptimas mejores notas con un 9,85. Ella igualmente hizo Selectividad con una media de 10 en sus estudios de Ciencia de la Salud. Su intención es estudiar Biotecnología en la Escuela Politécnica de Madrid. La opción más cercana para cursar esa formación es Cádiz capital pero ella tiene fijada la mirada en Madrid.

Ríos detalla que su deseo es conocer cómo se aplican los procesos biológicos para que sean útiles para las personas. "Me gusta mucho y no me importa dónde", por lo que la algecireña no destacar marcharse incluso fuera de España a trabajar. Al igual que López el gusanillo por la ciencia le entró tras ir becada a un campus científico. Salió de la pruebas de acceso con buenas sensaciones y hasta sacó la mejor nota en el examen del que salió con peor sensación. "He pasado muchos nervios pero ha sido una experiencia muy bonita". Le dieron la noticia cuando estaba dormida. Entre sus méritos está haber descansado bastante y una buena preparación al examen.

Daniel Gavilán, con un 9,84 completa el trío de ases algecireño. El estudiante de Torre Almirante salió de Bachillerato con una media de 9,9. Realizó un trabajo de fondo durante el curso para llegar listo a Selectividad: "Si haces un buen Bachillerato al final sólo tienes que recordar". El joven algecireño quiere estudiar Física y también ha marcado como destino Madrid. Recuerda que recibió la llamada para anunciarle su nota casi a la once de la noche. Su intención era dormir y mirar las notas al amanecer. Su paso por un campus científico organizado por el Ministerio de Educación también le marcó.