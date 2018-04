Tres algecireños, esta noche en las batallas de La Voz Kids

El pequeño Óscar Cantalejo encandiló a Melendi en su audició a ciegas interpretando 'Grande amore' de Il Volo. Aunque ni Orozco ni Rosario giraron sus silliones durante su actuación, ambos aplaudieron la decisión de Melendi de incorporarlo a su equipo. Así fue su actuación

Una sola nota le bastó a Antonio Orozco para reconocer la buena voz de Paula Cruces. La algecireña interpretaba el tema de Vanesa Martín 'No te puedo retener' y al segundo, Orozco pulsaba su botón rojo. Melendi sólo necesitó unos segundos más para hacer lo mismo. Los tres 'coaches' alabaron la voz de Paula: "Me gusta mucho como matizas la canción y como sientes la música", decía Melendi. "Es que a mí me gusta hasta cuando te equivocas, a mi me gusta hasta tus respiraciones fuera de sitio… a mi de ti me gusta 'to'. Así que por favor te lo pido, ten un poquito de corazón y vente conmigo", le intentaba convencer Orozco. Y al final, surtió efecto porque Paula decidió integrarse en el grupo de Orozco. Esta fue su audición a ciegas

En el caso de Alejandra Cana, no hizo falta ni dos frases del tema ‘Broken vow’ para que los ojos de Melendi se llenaran de emoción. La voz de esta pequeña de Algeciras le había atravesado el corazón. "Emocionas, parece que tienes un angelito dentro y cantas música celestial", aseguró una Rosario también emocionada y deseando que Alejandra se fuera a su equipo.

Sin embargo, Alejandra tuvo claro que el coach con el que quería seguir aprendiendo era Melendi: “¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bien lo has hecho! Cuanto sentimiento”, apuntaba el site del programa de Telecinco. Así encandiló a Melendi