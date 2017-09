Vecinos de San García denuncian nuevos cortes de electricidad

Los cortes de suministro eléctrico vuelven a repetirse en San García. Numerosos vecinos que residen entre las calles Trucha y Pez Espada, hasta el Bar Mateo, se quedaron sin luz en las noches del jueves y viernes, sin previo aviso.

Uno de los ciudadanos que alertó del incidente se quejó de la falta de información de Endesa y añadió que no es la primera vez que ocurre. "Hace un mes nos cortaron la luz hasta diez veces por unas obras, sólo nos avisaron una vez y ni siquiera tuvieron la deferencia de disculparse cuando parecía que estaba todo solucionado", se quejó.

Los vecinos añadieron que los cortes se produjeron la noche del jueves desde las 00:00 a la 1:00; y durante la madrugada de ayer, entre la 1:30 y las 3:30. "Puede parecer que son unas horas en las que no molestan pero hay gente enferma que necesitan tener enchufada una máquina toda la noche como es mi caso y esa situación ya te impide dormir", apostilló uno de los ciudadanos. El mismo vecino apuntó que ha visto que existen obras en la Avenida 28 de febrero y de la que no han sido avisados.

"Me temo que vuelva a ocurrir esta noche porque continúen las obras -por ayer-. A veces hemos hecho reclamaciones a Endesa pero no sirve para nada. Parece que no pasa nada pero para algunos sí es grave cuando realizan una obra que puede durar días y no avisan de los cortes programados", concluyó.

La compañía eléctrica confirmó, a petición de este diario, que existió una avería en Getares en la línea conocida como Batel, que se reparó en una hora y afectó a unos mil clientes. No informó de ninguna obra en la zona.