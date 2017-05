Petición unánime para que aumenten las inversiones

La manifestación celebrada ayer en Algeciras logró reunir a destacados representantes regionales de los partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales presentes. Fue una petición unánime para que aumenten las partidas presupuestarias y las obras de mejora de la conexión ferroviaria estén terminadas en 2020.

"No es solo un problema de la comarca ni de Algeciras, sino que es de toda Andalucía y de gran parte de España. El Gobierno del PP tiene que ser sensible a lo que hoy aquí está ocurriendo y a lo que ya viene diciendo Andalucía, que esta es una infraestructura indispensable. Hace 25 años que un Gobierno sensible decidió traer la alta velocidad a Andalucía y ahora 25 años después estamos también en otra de las decisiones históricas para Andalucía", manifestó Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta.

"Mi presencia aquí lo que viene es a poner de manifiesto que esto es un problema de Estado. El Gobierno de la Junta sabe que ésta es de las decisiones trascendentales para mejorar la competitividad de nuestras empresas y generar empleo. El Gobierno del PP no puede seguir dando la espalda a Andalucía", agregó.

"Espero que la suma de tantísima gente en la calle, no solo del Campo de Gibraltar, sino de toda la provincia de Cádiz, haga atender la razón y sobre todo la coherencia para seguir dinamizando a una provincia muy castigada por el empleo, que necesita cuanto antes que esta infraestructura se ponga en marcha y que se cumpla con las recomendaciones que desde Bruselas se hace", ahondó Irene García, presidenta de la Diputación.

Todos los municipios del Campo de Gibraltar estuvieron representados políticamente en la marcha. Acudieron además los alcaldes de San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena y Castellar.

"En los seis años del Gobierno de Rajoy se han ido presentando Presupuestos Generales del Estado en los que solo ha habido castigo y discriminación hacia nuestra comarca", señaló el regidor sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix. "Seguimos esperando después de que el Gobierno de Zapatero trabajase en 60 kilómetros y con una inversión de 202 millones en el tramo entre San Pablo y Ronda", apostilló.

Sergio Pascual, diputado nacional de Podemos, lamentó que el Partido Popular y Ciudadanos hayan privado de poder aprobar iniciativas que pudieran enmendar las cuentas de este año. "No vamos a poder discutir ninguna", criticó.

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, recalcó que su formación ha presentado, y lo seguirá haciendo, propuestas que puedan garantizar que "un tramo fundamental para la comunidad" pueda estar finalizado en 2020, "y no en 2081, que es lo que pasaría al ritmo de las partidas actuales".

"Demandamos que por fin se haga algo por esta tierra", indicó Carmen Castilla, secretaria regional de UGT. "El tramo ferroviario entre Algeciras y Bobadilla -opinó- está abandonado y es decisivo para darle vida al puerto de Algeciras". "Esperemos que esta movilización llegue a la sensibilidad del Gobierno central", apuntó.

Francisco Carbonero, secretario regional de CCOO, tachó la inversión dedicada al tren este año de "cuatro perras gordas" cuya defensa supone "una tomadura de pelo". Para el responsable de este sindicato en la comunidad argüir como hace el PP que no tiene sentido elevar la consignación de 2017 porque son unos presupuestos de corto recorrido es "tener demasiada cara dura y despreciar a esta tierra".

Manuel Morón, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, también estuvo presente en la manifestación. "Como nadie nos hace caso con argumentos sólidos, tiene que ser la voz del pueblo la que diga que ya está bien, que basta, y a ver si de una vez por todas podemos conectar el puerto y Andalucía", declaró.

Para Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, es importante que las energías de ayer se mantengan en el tiempo. "Hace falta que mañana (por hoy) también sigamos presionando e intentándolo cada uno en nuestro ámbito", afirmó. "Por parte de la Cámara de Comercio vamos a seguir insistiendo", prometió.