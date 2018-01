El PSOE exige al Gobierno el reglamento de la estiba para evitar una nueva crisis

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, exigió ayer al Ministerio de Fomento que entregue cuanto antes el reglamento de desarrollo de la reforma de la estiba portuaria para evitar una nueva crisis en el sector, que baraja movilizaciones por este motivo.

Jiménez, junto a una delegación de los socialistas de la comarca, visitó ayer el Puerto de Algeciras y a su presidente, Manuel Morón, para interesarse por el estado del sector. "Hay una torpeza enorme y una irresponsabilidad que no está midiendo el ministro De la Serna, que no está demostrado que exista como ministro todavía a pesar de los meses, cuando no está viendo el peligro que significa el no cumplir con la palabra dada a los trabajadores portuarios", dijo.

Jiménez sostuvo que de este texto depende no poner en una nueva crisis al sistema portuario tras la conflictividad del pasado año. También reclamó al Ejecutivo más inversión para la Algeciras-Bobadilla.