La ONCE reivindica el "alma" del genio Paco de Lucía como poeta universal del flamenco

La ONCE reivindicó ayer la figura de Paco de Lucía como poeta universal del flamenco andaluz en un acto de homenaje celebrado en su tierra, Algeciras, con motivo de la presentación del cupón del sorteo del 25 de febrero, coincidiendo con el aniversario de su muerte en 2014. No faltó el arte en la cita con la actuación de El Plazoleta, guitarrista y cantaor ciego de Jerez que interpretó La bulería de La Perla, compuesta en recuerdo al genio algecireño, y el pasodoble Romance de valentía, que aparece en el último disco de copla que grabó el maestro con Rafael de León.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; junto a la delegada territorial de Cultura, Remedios Palma; el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; y demás representantes.

Martínez destacó que el cupón "quiere ser gesto de admiración y cariño hacia quien ha sido y seguirá siendo el poeta universal del flamenco andaluz". Indicó que "ya no se puede entender el flamenco de hoy sin la obra de Paco de Lucía, un artista, un arte que comenzó siendo la vanguardia del género en su tiempo para convertirse ya en uno de sus grandes clásicos. Ni la guitarra, ni el cante, ni el flamenco en si mismo, pueden explicarse ya sin su legado".

El delegado de la ONCE destacó lo mucho que tienen en común con los afiliados a la ONCE y los vendedores "con el alma de Paco de Lucía". Sostuvo que "Paco nunca se conformó, nunca se puso límites, siempre quiso más, y triunfó". Añadió Martínez que "nos une un afán inconformista, nuestra intención de ser cada día mejores, nuestro empeño permanente en no ponernos límites en nuestras metas a pesar de las dificultades que va trazando la vida".

El alcalde por su parte indicó que "por mucho que esta ciudad intentara hacer para honrar el legado musical y humano de Paco de Lucía, no conseguiríamos estar a la altura de una persona cuya genialidad no conoció jamás techo", recordando otras iniciativas como el Encuentro Internacional de Guitarra o Guitarras al Cielo.

La delegada territorial de Cultura destacó que Paco de Lucía ha sido durante décadas "uno de los mayores representantes de la música andaluza en el mundo", haciendo una proyección del turismo cultural que se pretende impulsar en la provincia y en el que el Centro de Interpretación de Paco de Lucía en Algeciras será una de las referencias principales.

Por otro lado, Algeciras volverá a vivir el emblemático homenaje de Guitarras al cielo el próximo viernes, 24 de febrero, como recuerdo al genio Paco de Lucía, fallecido el 25 de febrero de 2014 en México siendo ya la jornada del 26 en España -por la diferencia horaria-. El acto tendrá lugar a las 18:00. La escuela municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez-Verdú dedicará un homenaje al guitarrista cuando se acerca el tercer aniversario de su fallecimiento. La cita contará con las actuaciones de los distintos grupos de los profesores Mercedes Alcalá, Judit de la Rosa, Anna Chirova y José Manuel León y al término se volverán a alzar las guitarras al cielo en recuerdo del Hijo Predilecto de Algeciras. La concejal de Cultura, Pilar Pintor, agradeció el apoyo de la Sánchez-Verdú y de los músicos Chico Valdivia y Salvador Andrades.