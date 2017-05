El Juzgado de lo Social, paralizado por la marcha de su único juez titular

El Juzgado de lo Social de Algeciras está sin juez titular. Este órgano, que da cobertura a todo el Campo de Gibraltar, se ha quedado paralizado a la espera de que en los próximos días pueda cubrirse la plaza que dejó el último en el cargo al ser aprobado el concurso de traslado solicitado. Esta situación de saturación alarmante se agrava considerando que la creación de un segundo Juzgado de lo Social fue resaltado como necesidad imperiosa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria de 2016 y por la Defensora de Pueblo.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta denunció ayer esta situación afirmando que "se ha parado la maquinaria de la justicia social en la comarca", e incluso calificó a esta demarcación como "punto negro" de la justicia en Andalucía. El presidente del colegio, José Blas Fernández, calculó que el Juzgado de lo Social de Algeciras puede tener cerca de 2.000 expedientes sin abrir y cerca de 300 ejecuciones de sentencias pendientes.

Una magistrada de Instrucción liberó ayer parte de la carga para no suspender juiciosEl juez decano señala que también se ha ido el titular del Juzgado de lo Penal 4

Hace unas semanas alertaba que de los juicios y sentencias acumulaban meses de retraso, Fernández apuntaba entonces a la paralización de la justicia social, sin embargo ayer ya lo calificaba de "entierro".

El juez decano del partido judicial de Algeciras, José Alberto Ruiz, confirmó ayer la marcha del juez titular de lo Social reconociendo que el proceso de concurso de plaza ha sido más rápido de lo habitual, por lo que les ha pillado "fuera de juego". El mismo día que se enteró del cambio de destino del juez solicitó inmediatamente al ministerio de Justicia por escrito que nombraran urgentemente un sustituto, pero le dijeron que no argumentando que estaban todos trabajando. El decano subrayó que el juez de lo Social se ha marchado teniendo sus sentencias al día, pero también el problema está en la ejecución porque se ha tardado tres meses en cubrir la baja de un funcionario.

Ruiz se puso en contacto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y le comunicaron que en el momento que se quede una plaza disponible se enviará al Juzgado de lo Social de Algeciras. A ello se suma la falta de cobertura del Juzgado de lo Penal 4, que también realizó su concurso de traslado y se tendrá que cubrir su baja entre los otros tres magistrados con el "consiguiente detrimento de sus respectivos juzgados".

Una de las magistradas de Instancia estuvo ayer realizando juicios de lo Social para no suspenderlos, quitándole tiempo y trabajo a su juzgado, pero si la semana que viene no hay sustitutos "no habrá más remedio que suspender juicios porque todos los magistrados tienen", aseguró Ruiz. La sustitución ordinaria del Juzgado de lo Social la tiene encomendada la magistrada de Violencia de Género, pero se da la circunstancia de que ella también ejerce como jueza sustituta al estar la titular de baja por maternidad, lo que supone otro agravante más.

El decano explicó que existe una posibilidad que podría darse la semana que viene y es que una jueza sustituta que está cubriendo la baja de un juzgado de Instrucción podría incorporarse de forma automática al Juzgado de lo Social si se incorpora en estos días el titular al que cubre.

El decano reiteró que el segundo órgano lleva años prometiéndose, así que esperan que en el momento que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y la Junta aporte los medios personales y materiales que le corresponde se ponga en marcha. El Ministerio de Justicia informó hace una semana que la creación del segundo "está en estudio" dejando incluso en el aire su futuro. La Junta incluyó en sus presupuestos de 2016 las partidas precisas para su funcionamiento pero no se puede poner en marcha hasta que el ministerio no apruebe la nueva plaza.

En la memoria del TSJA se describía al Juzgado de lo Social no sólo como el órgano de esta naturaleza con mayores ingresos de Andalucía, sino que advertía que los 2.346 casos que recibió suponen casi el doble que la media de los segundos jueces de lo Social más saturados de Andalucía, los de Sevilla. Como consecuencia de ello el número de asuntos pendientes al final del año creció, aunque solo un 4%.

El Colegio de Graduados Sociales a raíz de la ausencia del titular de lo Social también se puso en contacto con el TSJ conociendo, según expone, que hay previsto un refuerzo para el 1 de julio, por lo que los abogados temen que no haya juicios hasta la fecha porque no llegue sustituto. El presidente colegial afirmó que aboga porque haya una "jurisdicción especializada, que quien venga sea de especialidad y que conozca el mundo jurídico laboral y social, pero no lo hay. Se va un juez a otro juzgado y se va porque se queda vacante, conozca o no la jurisdicción". Fernández advirtió que en el caso de Algeciras nadie querrá estar porque está "colapsado".