De Feria a parque de atracciones

Dos instalaciones menos por seguridad

El presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, Antonio Palacios, hizo ayer balance de los primeros días de Feria en Algeciras en la que se han instalado un total de 72 atracciones. Dos no pudieron entrar a última hora, una de ellas una montaña rusa porque al coincidir el final de la Feria de Granada con el arranque en Algeciras no se permitió que accedieran los grandes camiones por precaución y seguridad una vez instaladas todas las atracciones. En cuanto a la Feria Real, Palacios destacó que la de Algeciras "está bien montada", salvando las distancias sobre las cuestas que hay que dificultan en algunas ocasiones el montaje, aunque se trata de una cuestión de orografía. "Nos gusta estar en Algeciras y en general en todas las ferias del Campo de Gibraltar", reconoció ayer Palacios. Aún es pronto para calificar de éxito o fracaso la fiesta en Algeciras, pero al menos el primer fin de semana no ha ido mal, aunque el Domingo por Sevillanas no se considera nunca un día bueno. La crisis se ha notado y ahora al menos ellos también ven luz.