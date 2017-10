Algeciras sur denuncia el "mal estado" del mobiliario de limpieza

La coordinadora vecinal Algeciras Sur lleva meses haciéndose eco de los problemas en limpieza que sufren los diferentes barrios de su zona de influencia, ya no sólo por falta de papeleras o contenedores en mal estado sino por la suciedad. En los últimos días han vuelto a poner sobre la mesa esta situación y para ello solicitan al concejal de Limpieza, Luis Ángel Fernández, una reunión.

El goteo constante de imágenes en las redes sociales denunciando los problemas en este área no cesa. Algeciras Sur señala no obstante que es obvio que el mantenimiento de las plataformas de contenedores y el mobiliario es deficitario, no sólo en la zona sur, sino también en barrios periféricos.

Los vecinos piden al concejal Luis Ángel Fernández una reunión al respecto

La coordinadora sostiene que esta situación tiene que cambiar, entre otras cosas por los ciudadanos y operarios de Algesa que lo requieren en su trabajo. "No es normal, como sucede en no pocas ocasiones, contenedores reventados y con las tapas o palancas de apertura recién instalados. Todo a consecuencia de un camión o camiones de recogidas no equilibrados o por otra consecuencia que, al final, nos afecta a todos".

Por ello la coordinadora ha solicitado junto con Fapacsa, ante el malestar general de muchos barrios, una reunión con el concejal de Limpieza.