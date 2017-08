Agaden y Fapacsa reclaman investigaciones certeras

El grupo ecologista Agaden y la federación vecinal Fapacsa reclamaron ayer "cordura a los políticos" para solucionar el problema de la calidad del aire en Algeciras.

"Las administraciones vuelven a pasarse la pelota como si se tratara de un juego la salud de los ciudadanos. Por un lado el alcalde, que pretende pedir la intervención de la Fiscalía para que ésta averigüe de dónde provienen los actuales olores para exigir responsabilidades y, por el otro lado, la Consejería de Medio Ambiente dudando de que las emanaciones tengan que ver con las masas de aire procedentes de industrias del arco de la bahía, insinuando que el problema podría provenir de actuaciones del Ayuntamiento en la red de gas natural o relacionadas con la red de saneamiento", expresaron.

Destacan que lo primero que hay que hacer es pedir a las industrias informes

"Es todo un despropósito que, en lugar de dirigirse directamente a la fuente correspondiente, vuelvan a pretenden usar situaciones realmente preocupantes para sus campañas políticas", indicaron.

"Las industrias, al realizarse los proyectos correspondientes, están obligadas a seguir al pie de la letra las resoluciones medioambientales, donde figuran no solo una vigilancia medioambiental continua. ¿Qué sucede con ello? Mientras que Fapacsa ya ha dirigido un escrito solicitando esta información, no se entiende por qué no lo hacen los responsables, en lugar de divagar y perder tiempo en meros parecería, rencillas de niños pequeños", añadieron.

Ambas organizaciones exigieron que se respete al ciudadano como tal y su derecho a un medio ambiente "sano como dictamina la Constitución española, sin utilizar este tipo de circunstancias nefastas para ir tirando la pelota sobre el tejado del otro".

"Todos tienen la obligación de informar, según dicen, y, sin embargo, se preguntan entre los políticos el porqué de lo sucedido", concluyeron.