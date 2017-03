La APBA convoca a Fapacsa para aclarar las dudas sobre la ampliación del puerto

Los planes de ampliación de puerto contenidos en el Plan Director de Infraestructuras (PDI) de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) han sembrado inquietud en los últimos meses entre ciudadanos y colectivos ecologistas. Es un documento preliminar de formulación que se encuentra a expensas del proceso de evaluación ambiental. La federación vecinal Fapacsa ha convocado hoy a las asociaciones vecinales para informarles sobre lo que saben de este proyecto que prevé ampliar el terreno portuario en unos 60.000 metros cuadrados.

Ante las dudas y la inquietud generada la APBA, con su presidente, Manuel Morón, a la cabeza mantendrá un encuentro con la directiva de Fapacsa el próximo lunes, día 13. Desde el grupo municipal socialista el portavoz, Fernando Silva, ha propiciado esta reunión para que los vecinos tengan la oportunidad de conocer de primera mano en qué consiste el proyecto y poder formarse una idea con total rigurosidad favoreciendo la transparencia.

La reunión convocada por Fapacsa para hoy a las 19:00 en su sede pretende explicar a la ciudadanía lo que saben del proyecto, cuyo principal temor es que la ampliación aumente el "bosque de grúas y un almacenamiento de cajones, que no dejarán ver más el mar", lo que considera la federación un "atentado" al medio ambiente por la contaminación acústica y lumínica, deteriorando la forma de vida de los algecireños, que además de tener que vivir "de espaldas al mar" tienen que sufrir los efectos de su ocupación para favorecer otros intereses.

Fapacsa defiende que "no puede aceptar este proyecto y renunciar" a lo que queda de litoral, por ello se dirigirá a las autoridades competentes "para hacer ver la monstruosidad del proyecto proponiendo que se haga un uso más racional de lo que ya existe, que está infrautilizado y se utilicen otros enclaves dentro de la Bahía que perjudicarán menos al no estar incrustados en la ciudad, como lo está el puerto".

La APBA ya aclaró que el documento contempla alternativas totalmente diferenciadas, por lo que no es cierto que recoja propuestas de ampliación simultáneas hacia el norte y sur de la Bahía. Además, existe un compromiso firme con el Ayuntamiento de no expandirse hacia el norte con el fin de no afectar a la playa de El Rinconcillo.