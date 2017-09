"Las obras de la Algeciras Bobadilla son ya una realidad"

-¿puede asegurar ya si Teófila Martínez va a repetir o no como candidata del PP a la Alcaldía de Cádiz?

-Acabamos de iniciar ahora el proceso de preparación de las elecciones municipales y queremos tener elegidos a nuestros candidatos a final de año. Pero ni en Cádiz ni en ninguna otra ciudad hay ahora una decisión tomada. Lógicamente Teófila es un pilar de lujo para el PP de Cádiz y tiene mucho que decir y que aportar. Si ella diera un paso al lado, cosa que no he barajado en ningún momento, tendríamos capacidad de reacción porque tenemos banquillo y gente con experiencia de gobierno. Pero yo la veo con muchas fuerzas y muchas ganas, es una política muy útil esté donde esté, y no soy partidario de prescindir de los mejores políticos que tiene esta provincia.

-El Ayuntamiento de Cádiz ha acusado al Gobierno y a la Junta de primar al puerto de Sevilla en detrimento del de Cádiz.

-No me consta que sea así. Se trata de un acuerdo entre todos los puertos y todos saben las inversiones que se van a hacer. Y el ejemplo está en que el puerto de Cádiz no ha abierto la boca. Creo, con todo el respeto, que entrar en la dinámica de que lo que es bueno para uno es malo para otro, es una visión cateta de la política y de la vida.

-La comarca del Campo de Gibraltar sigue esperando las medidas fiscales especiales prometidas por el Gobierno para combatir el Brexit.

-El Gobierno tiene un compromiso global con el Campo de Gibraltar que va más allá del Brexit. Y es un compromiso global que busca aplicar un bloque de medidas que permita la dinamización social y económica de la comarca y que precisa de la implicación de todos los ministerios y del resto de administraciones. Y esas medidas se aplicarán con o sin Brexit. En el caso concreto de La Línea, y a la vista de los últimos sucesos, se constituyó una mesa técnica de seguridad que se ha reunido todas las semanas, el Gobierno se ha implicado atendiendo todas las reclamaciones del Ayuntamiento, el ministro Zoido ha ido allí tres veces este verano, y la Junta no ha cumplido la única cosa que le pedimos. Entendíamos que La Línea requería de un Comisionado con presupuesto y capacidad de gestión que dependiera de la Administración andaluza y nadie de la Junta nos ha dicho aún si les parece bien o mal esa propuesta. Lo que está claro es que la solución de La Línea no pasa sólo por la acción policial.

-¿Qué ha fallado para que aún no se haya firmado el contrato para la construcción en los astilleros de Navantia de cinco corbetas para Arabia Saudí?

-No ha fallado nada. Nada se ha torcido y todo avanza. Confiamos en una solución pronta pero no puedo adelantar cuándo será porque todo depende de la voluntad de otro país. También recuperar los petroleros o incorporarnos al mercado offshore fueron procesos que requirieron de mucho tiempo. Pero quiero poner de manifiesto que tenemos un Gobierno muy comprometido con Navantia. Se abre una nueva etapa en los astilleros y no es sólo por la carga de trabajo. El rejuvenecimiento de la plantilla, la formación y la innovación tecnológica tienen que ser los ejes del Astillero 4.0. Y eso es clave para competir en el mercado mundial. Yo confío mucho en la responsabilidad de los sindicatos y estoy convencido de que la plantilla no pondrá pegas y habrá acuerdo en el nuevo plan industrial. Todos hemos aprendido que nos interesan unos astilleros fuertes y cualquier conflictividad sería hoy muy peligrosa, sobre todo para los trabajadores.

-La última memoria de la Fiscalía ha detallado que las causas abiertas por narcotráfico en la provincia se han reducido notablemente por falta de medios. ¿Qué opina?

-A ese dato yo le contrapongo el aumento de los alijos, y eso quiere decir que estamos siendo más eficaces. Lo importante no es la droga incautada sino acabar al completo con las organizaciones criminales que utilizan la droga para el blanqueo de capitales. Y ese avance se está produciendo de manera clara. Es evidente que los efectivos o los medios policiales no son suficientes. Pero yo destaco que pese a ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están siendo mucho más eficaces.

-¿Cuáles serán las prioridades del Gobierno en materia de infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado para 2018?

-El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para el desarrollo del corredor ferroviario -en su conexión con Algeciras- y lo va a seguir haciendo. Lo sorprendente es que antes fuera noticia y ahora, cuando han empezado las obras, ya no lo sea. Las obras son ya una realidad y van a suponer una gran transformación para la comarca. Y en los próximos meses vamos a dar otra avance importante con nuevas licitaciones, nuevas obras y con el desarrollo del proyecto al completo. Además, creo que es una satisfacción que se haya confirmado ya el impulso que se va a dar a obras prioritarias como la futura autovía A-48, que empezará en el tramo Algeciras-Tarifa. Y de manera inminente quedará aprobada la declaración de impacto medioambiental del nudo de Tres Caminos, en Puerto Real, que era la traba que impedía que se pudieran ejecutar esas obras tan necesarias.

-¿Se puede dar ya por enterrado el proyecto de Las Aletas tras las sentencias contrarias?

-Todo lo contrario. El espíritu de Las Aletas va a sobrevivir. Yo confío en que en octubre haya una solución y podamos presentar una propuesta conjunta entre el Gobierno y la Junta que siga apostando por este proyecto como solución industrial, tecnológica y logística de la provincia, atendiendo por supuesto a las últimas sentencias. Mantener en pie este proyecto era muy difícil, pero ambas administraciones hemos actuado desde la responsabilidad y desde nuestro compromiso con la provincia.

-Aún no se ha visto nada de los 300 millones de euros de la ITI de empleo prometida por el Gobierno.

-La ITI ya está en desarrollo pero es verdad que la falta de Gobierno primero y la falta de presupuesto después ha complicado esos procedimientos. Ahora sólo falta la oficina, pero ya hemos arrancado. Queda mucho por hacer, pero el compromiso de esos 310 millones, especialmente los 60 millones del plan de empleo juvenil, sigue vigente.