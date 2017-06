"Me esperaba que me saliera bien, pero no tanto". Ese "tanto" se traduce en un 10 y es la mejor nota entre los 5.564 alumnos que han realizado las pruebas en la Fase de Acceso. La ha conseguido Curro Polo Castellano, un alumno del Instituto de Enseñanza Secuandaria Arroyo Hondo de Rota. Además, su nota de Admisión, resultante de la suma de la nota media del Bachillerato y la de la Fase de Acceso, es de un 13,92 sobre 14, el máximo, que le servirá para estudiar en la Universidad de Cádiz el Grado en Biotecnología. Se ha quedado muy cerca de Reyes López Jiménez, estudiante del colegio San José de los Sagrados Corazones (Padres Blancos) de Sevilla, que ha logrado, con un 14 sobre 14, la calificación máxima de toda Andalucía.

Ayer, este joven roteño, con otro 10 de media en 2º de Bachillerato, reconocía que "por un lado estaba tranquilo, ya que había trabajado duro en el curso y me veía preparado, pero por otro tenía ciertos nervios por los cambios que se anunciaban en los exámenes de Selectividad". Sobre todo el de Historia de España. "Ha sido el cambio más duro. Temía más la tipología del examen que el contenido", comentaba Polo. Nada que pudiera con este estudiante, que sacó un 10 en esta prueba. Sin embargo, se le resistió la máxima nota en Biología, donde sacó un 9,6. "El examen fue el último día y tenía el cansancio acumulado", apuntó. Los días antes de Selectividad le bastó con repasar, pues había "estudiado mucho" para los exámenes finales de Bachillerato y se le quedaron grabados los contenidos.

La Universidad de Cádiz se 'quedará' con este portento. Estudiará Biotecnología en la Facultad de Ciencias, del Campus de Puerto Real, precisamente donde hizo el examen de Selectividad. Curro tenía clara esta preferencia desde hacía tres años. "Me gustaría trabajar en un laboratorio sobre enfermedades. Si no es posible, dedicarme a la docencia. Cuando era pequeño quería ser maestro", explicaba.

Ahora, en verano, piensa "descansar todo lo que no he podido durante el curso". La relajación tendrá que esperar unos días. Llega el papeleo de la preinscripción para un grado que el curso pasado tuvo un 10,26 como nota de corte. Curro no tendrá problemas para entrar y hacer los cuatro años de Biotecnología. Y se está pensando cuando llegue a segundo año compaginarla con Ingeniería Química. Será un nuevo reto para tan privilegiada mente.