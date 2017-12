17 cifras descifran el 2017

Como se suele decir, tras cada cifra que manejamos los medios de comunicación, detrás de cada estadística hay muchas historias, muchas vidas. Examinémoslas.

3 estrellas

Michelín, que son las que elevan al chef del mar, el jerezano Ángel León, al Olimpo de la gastronomía mundial. La prestigiosa guía decidió otorgarle tres a su restaurante Aponiente y otra más a Alevante, el re establecimiento que asesora en un hotel de Sancti Petri. "Gloria bendita", exclamó cuando se dio a conocer la decisión que convierte al Molino de las Mareas, en El Puerto, en obligado lugar de pregrinaje para los que coleccionan cenas de autor, de los mejores autores en la cocina de todo el planeta.

4 de diciembre de 1977

no es sólo una fecha, que lo es, pero ahora, además, es una calle. Eso de poner fechas a las calles es muy sudamericano, pero es que Cádiz, ya se sabe, es América pura. Ecos de la comparsa de Pedro Romero en torno a una placa. Los 40 años de las manifestaciones que en algunas ciudades andaluzas sacaron la blanquiverde pidiendo autogobierno fueron la excusa para que el gobierno local de Cádiz aplicara la ley de Memoria Histórica y decidiera retirarse el nombre de Ramón de Carranza de la avenida que todo el mundo llama Canalejas . Pese a que en Cádiz Ramón de Carranza es , básicamente, un estadio, Ramón de Carranza existió y fue alcalde durante los estertores de la dictadura de Primo de Rivera y, durante unos pocos meses, en los albores del franquismo, en plena guerra civil. Un informe esgrimía que fue responsable, como mínimo, de delaciones sobre vecinos que acabarían siendo represalidados, aunque sus defensores pusieron sobre la mesa sus logros en la regeneración de la ciudad en su primer mandato, lo que al parecer también era cierto. Pero este pimpampúm histórico quedó en nada cuando una cosa llevó a la otra. Anda, ¿y ahora cómo llamamos al estadio? Alguien propuso el nombre del mito local Mágico González y otros el de Teófila Martínez, que fue quien lo modernizó con dinero de todos, pero la mayoría se inclinó por quitarle el 'Ramón de' y dejarlo en Carranza a secas por su peso histórico-futbolístico. Al final, resultó que no corría prisa lo del nombre del estadio. Y ahí está de momento.

6 meses esperando

fueron los que llevaba a finales de agosto Ángel Rivera, un vecino de Cádiz al que le fue amputada una pierna, para que se le reconociera su evidente incapacidad. La denuncia de aquel vecino, cuya esposa mostraba a las cámaras del Diario un taco de papeles de pesadilla burocrática, evidenciaba que en diez años de vigencia a Ley de Dependencia arrastra continuos problemas para que se realicen as valoraciones (una batalla engtre administraciones) en tiempos que se puedan considerar razonables.

8 meses

tenía el bebé asfixiado por su padre en el barrio bajo de Arcos. Antes le había pegado una brutal paliza a su pareja, la madre del niño. "Algo muy malo está pasando en esa casa", alertaron los vecinos a la Policía local. "Ella decía que si no la terminaba matando, iba a acabar con el niño y al final ¡mira lo que ha pasado!", se lamentaba otra vecina tras descubrirse el desenlace. Isidro, de 44 años, cuidaba del bebé, y Sara, de 31, no pasaba demasiado tiempo en casa. "Hagan lo que tengan que hacer", dijo Isidro al ser detenido. Inscritos en un programa municipal de familias desestructuradas, el bebé pagó con su vida una relación imposible. Ocho niños murieron este año como víctimas colaterales de la violencia de género, 22 desde 2013.

47 gramos de cocaína

era el montante del más famoso 'alijo' de droga del año, el que se encontró en el coche del histórico ecologista Juan Clavero en la localidad de El Bosque y que acabó volviéndose en contra de los chapuceros que le tendieron la trampa. Una batalla por la apertura de los caminos públicos en el monte derivó en esta estrategia pensada por los empleados de una finca, La Breña del Agua, propiedad de un multimillonario belga. Si la trampa hubiera prosperado Clavero podría haber pasado tres años en la cárcel por quitar puertas al campo.

69 años

se han cumplido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo recordó el alcalde de Barbate, Miguel Molina, en el entierro del joven Samuel, ahogado en el Estrecho, un símbolo de esta tragedia que no cesa. Samuel tenía seis años y era del Congo. El mar escupió su cadáver una tarde e enero en una de las playas de Barbate. Iba con su madre y el último paso del infierno hasta la tierra prometida era esa patera que naufragó, algo demasiado frágil para un salto tan descomunal. El mar se volvió bravo y los separó: el cadáver de su madre apareció dos días después en una playa de Tarifa, unos pocos kilómetros más al sur. En aquella declaración que sirvió de salmo fúnebre se expresa que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". A Samuel no le dio tiempo a conocer tan nobles palabras.

98 sintecho

es el censo de indigentes de Cádiz. Desamor, ruina, alcohol, enfermedad mental o todo junto situado en diferentes órdenes. Una manta, un cartón y una esquina. Pero el censo es variable. Algunos, de repente, desaparecen. O mueren. Y otros llegan. 98 vidas callejeras.

100% fun

es el animado nombre del hotel de Tarifa que albergó una desgracia cuando un transformador estalló y el aceite en llamas cayó sobre los ocho miembros del equipo de cocina del establecimiento, ubicado junto a la playa de Valdevaqueros. Se encontraban almorzando. En la unidad de quemados del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y del Puerta del Mar no pudieron salvar la vida de Mari Luz Morillo, de 33 años, y Sara Ojeda, de 32, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Se convertían en la víctima 48 y 49 de muertes en el tajo en Andalucía en 2017. Entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017 murieron en sus trabajos en Andalucía 92 personas, muchas más que en ninguna otra comunidad autónoma incluso haciendo un balance proporcional de población (en Cataluña, por ejemplo, fueron 58). Demasiadas muertes en horario laboral.

115 kilómetros hora

A esa velocidad sopló el viento el 20 de abril de 2017 en un año meteorológico sequísimo, pero, al mismo tiempo, marcado por fuertes tormentas pun tuales que anegaron localidades enteras. Incluso empezamos a poner nombres a nuestras ciclogénesis explosiva (Ana, Bruno, dijimos). El cambio climático, sospechamos, y Donald Trump silbando.

150 aniversario

cumplimos. Que los periodistas no queremos ser noticia (algunos) porque somos los primeros que sabemos que una noticia te sobreexpone, pero siglo y medio de una cabecera no está al alcance de cualquiera y en estos tiempos, qué quieren, es noticia. Si el Rey viene a celebrarlo en su primera visita oficial a Cádiz desde su coronación y come con nosotros en la antigua estación que algún día srá mercado gastronómico, pues todavía más. Además, varios miles de gaditanos se acercaron a conocer nuestra historia en la exposición que durante seis meses ha permanecido en el museo litográfico. Fin de este post, que tampoco es cuestión de sobreactuar.

182 apartamentos turísticos

registrados en Cádiz, lo que suponen cerca de 800 plazas. En realidad, todo el mundo sabe que son muchas más. Las nuevas formas de turismo, aparejadas a palabras como gentrificación o turistificación, han llegado a la provincia, muy lejos aún de las aglomeraciones que han llevado a ciudades como Barcelona a otro nuevo término, la turismofobia. Lo cierto es que buena parte del movimiento inmobiliario que se ha reactivado este año en el centro de Cádiz ha sido con capital extranjero y con destino turístico. Siempre se ha hablado de la escasez de hoteles de Cádiz, pero quizá es que el futuro no sean los hoteles. Por lo demás, el año turístico, a lo que llamamos indusria a falta de industria de verdad, bien, muy bien.

235 preguntas

son las que cada año arrojan a los estudiantes de la Universidad de Medicina de Cádiz a los últimos puestos del ranking del examen del MIR. No es algo que haya sucedido este año, sucede todos, pero éste ha sido el año en el que el debate se ha puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Pocos profesores, un claustro en exceso veterano y con pocas vocaciones de docencia clínica, instalaciones obsoletas, la eterna crítica de endogamia... Muchas fueron las causas que se dieron y que se mezclaron con la investivgación policial por los años en los que el director del Puerta del Mar se saltó las bolsas de trabajo para contratar. Aunque hubo propósito de enmienda en unas y otras cosas algo inquietante sobrevoló por la Sanidad en la provincia. Ah, por cierto, este año tampoco se puso en funcionamiento el Hospital de Vejer, terminado hace años.

15.000 doradas muertas

es una imagen apocalíptica. Fue en la antigua salina La Leocadia, en San Fernando, pegadita a la playa de Camposoto. Al parecer, sin oxígeno y sin comida. Un holocausto. Pertenecían a la empresa Cultivos Marinos Integrales y cuando llegaron los 23 agentes del Seprona ya era tarde, los peces muertos salían a flote por todos lados ante la mirada estupefacta de los guardias. Dejadez, mala política empresarial y la inacción de la administración, que estaba avisada desde dos meses antes, consumaron la catástrofe sobre una empresa con capital ruso. Una inversión al traste y una gestión medioambiental desatinada.

16.000 velocípedos

son los que Torrot dice que va a fabricar en Cádiz en los próximos tres años. Fábrica y Cádiz, dos palabras que empezaban a ser antagónicas. Pero así se anunció a bombo y platillo. Artefacto de tres ruedas, biplaza y cubierta, muy ligera y resistente a los impactos, emisiones cero. En realidad, un velocípedo es una bicicleta, pero este velocípedo es una motito. ¿Y por qué se viene a Cádiz? Por los Contreras. Como tal, Torrot tiene su sede en Girona, pero la irrupción de los artífices de la empresa Carbures, los primos Contreras con el señor de los billetes, el fondo de inversión Black Toro, hizo posible que se pensara que podía ser una buena idea crear industria en un área que se ha desindustrializado, sobre todo en el sector de la automoción, a pasos agigantados desde la espantada de Delphi. Los 200 puestos de trabajo que se han prometido crear suenan a música celestial porque no hay que olvidar que la Bahía cerró el año con otro número del 17: 40.000 parados (suma de Cádiz, Puerto Real, El Puerto y San Fernando).

20.000 entradas

vendió el festival que nunca se celebró, Alrumbo, en su regreso a Chiclana. Todo fue muy raro. Vino a Cádiz el alcalde de Chiclana con La Mala Rodríguez y pusieron unas evocadoras imágenes de un barco que regresa a casa. Y, a partir de ahí, se empezaron a torcer las cosas. Lo que había empezado como una iniciativa de cuatro amigos en 2009 y que había logrado congregar a unas pocas decenas de vecinos ante un escenario había alcanzado en la edición de 2016,c elebrada en Chipiona, varios escenarios donde se apelotonaban unas 40.000 personas. Ese es el regalo que se llevaba Chiclana, un regalo que no hizo ninguna gracia en la Loma del Puerco, donde los vecinos no querían semejante avalancha en su tranquilo verano. Pero fueran esas trabas o las deudas con proveedores que arrastraba el macrofestival, lo cierto es que sólo unos pocos días antes de su celebración se dijo que nos olvidáramos de todo. Los organizadores culparon al Ayuntamiento, el Ayuntamiento a los organizadores, los vecinos se quedaron tranquilos y Alrumbo encalló, posiblemente para siempre, en el lugar que le vio nacer.

42.000 millones de euros

La mareante cifra con la que Airbus se hizo con la oferta de Indigo para comprar nada menos que 430 aparatos A320. ¿Y qué significa esto? Carga de trabajo para rato en el sector aeronáutico de la provincia. En la planta de Puerto Real se realiza el timón de altura del modelo y en la de El Puerto el fan cowl, que es el recubrimiento del motor. No son más empleos, pero garantiza que no sean menos. La noticia llegaba sólo unos pocos meses después de que la propia Airbus reconociera haber abierto una investigación interna por presuntos casos de pago de sobornos en algunas partes del mundo para quedarse con contratos, lo que es un considerable escándalo en el mundo aeronáutico. Cierta inquietud laboral sobrevolaba el ambiente, pero alguienn en Dubai cerró este fenomenal negocio y, en el efecto mariposa del mundo global, en la Bahía se respiró.

y el 155

que 80.000 gaditanos residentes en Cataluña pudieron contemplar en primera fila del vodevil en el que se convirtió la aventura secesionista. Pero como este número constitucional se hizo palabra lo pasamos al siguiente apartado.