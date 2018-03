El PP recurrirá la sentencia a favor del regidor de San José del Valle

El ex alcalde de San José del Valle, el popular Antonio García, ha avanzado que su partido recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Jerez que invalida la moción de censura votada y aprobada a finales de diciembre. El PP tiene 15 días hábiles para presentar este recurso.

Antonio García también ha expuesto que no entra en su intención, ni en la de su grupo, dimitir como le ha pedido el alcalde socialista, Antonio González, recordándole que en los Juzgados jerezanos continúa abierto desde el pasado verano un procedimiento contra el actual regidor por una investigación de la Fiscalía Anticorrupción "y si él no dimitió entonces, no parece coherente que vaya ahora pidiendo dimisiones".

García asegura que han actuado "como debíamos de actuar, defendiendo mejor los intereses de los vecinos de San José del Valle, veremos si acertada o equivocadamente, pero cuando lo hemos hecho ha sido convencidos de que era lo que El Valle necesitaba y seguimos estando convencidos de que así era". El ex alcalde popular expone que "es bastante habitual y normal que el Alto Tribunal andaluz enmiende la plana a una sentencia de otra administración".

El letrado que representa al PP basará su defensa en un error detectado hasta en tres ocasiones en la sentencia de tres folios remitida a las partes, y dónde se hace referencia al papel jugado por el ex concejal de Izquierda Unida (IU), Joaquín Soto, que posibilitó la moción de censura.