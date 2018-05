Jerez salda su particular deuda con Ángel Nieto

"Jerez siempre se acuerda de mí. En esta ciudad me siento como en mi casa". Así definió más de una vez Ángel Nieto a Jerez y su circuito, que de alguna u otra forma marcaron su historia personal y profesional. Ayer, en los prolegómenos de este Gran Premio de España de 2018, el gran campeón español quedó ligado para siempre a esta tierra, primero con la nueva denominación del trazado jerezano, que pasará a llamarse Ángel Nieto, y minutos después, con la inauguración oficial del enorme busto, obra del escultor Agustín Estudillo, que a partir de ahora presidirá uno de los accesos al circuito.

Fue un día especial, un día emotivo para toda la familia Nieto, que del primero al último miembro, quisieron estar in situ en un acto que como reconocía el propio Gelete, "quedará en nuestra memoria". Así, en la cita estuvieron su primera mujer, Pepa Aguilar, y su segunda pareja, Belinda Alonso, además de sus tres hijos Gelete, Pablo y Hugo y su nieta Mía.

"Es un orgullo que el Circuito de Jerez lleve el nombre de mi padre, esto es algo increíble"La familia está muy contenta por cómo ha quedado el busto, era algo muy importante"

Junto a ellos, amigos y gran parte de la familia motera, no solamente española, que conforma el mundial, encabezado por Carmelo Ezpeleta, o personalidades como Antonio Rosado, presidente de la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, Juan Álvarez, actual presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, o el gran Giacomo Agostini, toda una leyenda del motociclismo mundial.

En cuanto a la representación de los pilotos, muchos de ellos asistieron al descubrimiento de la nueva denominación, y otros tantos se incorporaron posteriormente a la inauguración del busto. Nombres como Lorenzo, Gibernau, Jorge Martínez Aspar, Alberto Puig, Marc y Álex Márquez, Dovizioso, Tito Rabat, Dani Pedrosa, los hermanos Espargaró, Aleix y Pol, Aarón Canet, Francesco Bagnaia, Karel Abraham, Gabriel Rodrigo, Andrea Migno, Kazuki Masaki, Jorge Martín, Álex Rins o Maverick Viñales, entre otros, no quisieron perderse el particular homenaje al gran maestro zamorano.

El primogénito de los Nieto, emocionado con todo lo que estaba aconteciendo, reconoció que "es un orgullo que el Circuito de Jerez lleve el nombre de mi padre porque para mí es el circuito más importante del mundial", al tiempo que agradeció "a la alcaldesa, a esta gran ciudad y Dorna por todo esto".

Del mismo modo, auguró "un fin de semana inolvidable, ya no sólo para toda la familia, sino para todos los aficionados al motor, y creo que el domingo será increíble", prosiguió.

El ex piloto admitió que "cada mañana cuando me despierto me acuerdo de mi padre y aunque se ha ido muy pronto, creo que se marchó contento, como un rock star, él está sonriendo desde el cielo y feliz de estar aquí en Jerez con nosotros".

Gelete recordó la admiración que su padre tuvo siempre a Jerez, aunque agradeció "las muestras de cariño que hemos tenido toda la familia desde toda España".

Igual que su hermano, Pablo Nieto agradeció el hecho de que "uno de los mejores circuitos del mundial lleve el nombre de Ángel Nieto, eso es algo precioso para nosotros. Además, mi padre está aquí con nosotros dando guerra, es algo que noto".

Respecto al busto, señaló que "la familia está muy contenta por cómo ha quedado, y eso creo que era algo importante porque al final ya sabemos que estas cosas son muy personales. Hemos estado en todo momento en contacto con el artista, cada vez que veníamos a Jerez a los entrenos íbamos a verlo y creo que el resultado ha sido excelente".

Por último, y al referirse a la competición, Pablo no ocultó su ilusión "porque se consigan unos buenos resultados para el motociclismo español y sea el mejor homenaje para mi padre. Espero que el domingo sea especial en todos los sentidos".

También se vio visiblemente emocionado a Fonsi Nieto, sobrino del campeón y buen conocedor de lo que significaba este trazado para su tío. "Él siempre lo ha dicho, hay carreras muy bonitas por todo el mundo y en España pero Jerez, siempre será Jerez, por lo que no hay mejor sitio que este, por eso creo que el hecho de que se le ponga su nombre a este circuito es muy grande. Él peleó mucho por las carreras y por este trazado, y si hay alguien que merece tener su nombre ese es Ángel Nieto".

Fonsi admitió que "para mí también Jerez significa mucho, aquí gané mi primera carrera del mundial y cada vez que vengo y voy por el trazado se me pone la piel de gallina".

Por su parte, Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, calificó como "emocionante todo lo que está ocurriendo. Llevamos muchos meses preparando esto, por eso quiero agradecer la disposición que en todo momento ha tenido la familia. Lo hemos hecho con mucho cariño, y aún recuerdo aquel día que murió Ángel cuando la gente se vino al Circuito, con casi 40 grados, para ir al monumento que aquí tenemos. Precisamente por aquel detalle surgió la decisión de denominar al Circuito de Jerez con el nombre de Ángel Nieto".

Unas trescientas personas respaldaron el descubrimiento del busto, que al grito de 'Viva el doce más uno' ovacionaron y disfrutaron del nuevo icono del trazado jerezano entre aplausos y fotografías que ya forman parte de la historia del gran premio.