La flor del naranja

"Yo había detectado un problema de accesibilidad en una zona de la ciudad y escribí un correo al ayuntamiento para informarles. Pasaron las semanas y los meses y nadie me contestó. Tiempo después me dio por enviar esa misma misiva a Independientes de Sanlúcar y cuál fue mi sorpresa que a la media hora me habían contestado". La respuesta fue como la luz que la inquietud política de Romero necesitaba para dar frutos. Se unió a Independientes y celebró como "una gran oportunidad" para su formación la comunión con un partido "tan similiar y con proyecto nacional" como Ciudadanos.

"Siempre he intentado participar y aportar lo que he podido tanto en Ciudadanos Independientes como en Ciudadanos y, aunque no me gusta la palabra, puedo decir que me siento orgullosa de haber participado en la implantación y expansión, que es donde estamos ahora, de Ciudadanos desde los comienzos aquí en la provincia", se congratula la licenciada en Derecho que explica cómo "la implantación en la provincia" comenzó haciendo contactos con grupos "como Independientes Portuenses y Ciudadanos por la Isla" porque "vimos que eran proyectos que venían también de ese desencanto con las fuerzas políticas de sus localidades y que funcionaban bien, así que pensamos que podían dar el paso como nosotros".

Dicen que la próxima primavera huele bien para los naranjas. Encuestas como la de Metroscopia, que colocaba a principios de año a Ciudadanos como el partido más votado; el sondeo de GAD3, que le auguraba un crecimiento de 9 puntos; o el Barómetro del CISC, que lo posicionaba como tercera fuerza política en intención de voto, polinizan las esperanzas del partido de Albert Rivera en el que también florecen las expectativas en la provincia de Cádiz. No en vano, su líder andaluz, Juan Marín, aseguraba tener datos "muy buenos" en Cádiz capital, Jerez y Algeciras con vistas a las municipales de 2019 o, como se apuntaba en una de las encuestas anteriores, incluso se podría alcanzar la alcaldía de San Juan de Dios en un hipotético pacto entre Ciudadanos y Partido Popular. Huele bien para los naranjas, aroma de azahar para la promesa de una primavera de laureles. Pero antes de que se confirme, o no, una satisfactoria recogida de la cosecha, fruto del trabajo de los últimos cuatro años, nos queremos preguntar, ¿cómo arraigó el naranja en la provincia de Cádiz?

¿Por qué estoy con Ciudadanos?

Un partido con "sensatez", que defiende "la unidad de España", que viene a "regenerar la política"... Son algunas de las respuestas que encontramos entre los afiliados al partido naranja cuando les lanzamos la pregunta, ¿por qué está usted con Ciudadanos? Afiliados que no están en la primera, a veces ni en la segunda, línea de la toma de decisiones pero que conforman el músculo de una formación que en la provincia de Cádiz ha ido ganando espacio poco a poco desde su implantación en Sanlúcar.

Manuel Pérez Fabra lo tiene claro. "Es el partido que se corresponde con mis ideales". Ideales que antes encontraron acomodo en la extinta UPyD, un hecho lógico para el gaditano en su compromiso con Ciudadanos. "Mi afiliación es consecuencia de una serie de ideas que he defendido en un partido como UPyD que apostaba por la regeneración democrática, por un proyecto nacional de España y luchaba contra la corrupción", explica el que fuera candidato a la Alcaldía gaditana con las siglas de Rosa Díez (también fue concejal por el PA entre 1993-95) y que, de hecho, abandonó la formación magenta porque la dirección de UPyD "no entendió la necesidad de ir a un proyecto integrador con un partido tan similar como Ciudadanos", además de "por otros motivos de política local", reconoce. Durante un tiempo, Pérez Fabra dejó de estar en política pero a finales de 2014 decidió afiliarse "para estar en una tercera fila" porque, recalca, "no entro en Ciudadanos como una recolocación ya que no me hace falta, soy un trabajador y tengo mi puesto de funcionario en la Universidad", recuerda.

A Nacho Gaztelu, un autónomo cuya empresa se dedica a vender material online a comercios, hijo de militar y sin ninguna ascendencia política en la familia, también le sedujo Ciudadanos tras escuchar a Albert Rivera en una entrevista en El Hormiguero. "Decía cosas que hace tiempo que venía pensando. Yo había militado en su día en el PP, que era el partido al que votaba, pero duró muy poco tiempo. Aquello me asqueó porque ya veía de qué iba todo eso. Consistía en un reparto de prebendas y a mí nada eso no me interesaba. A mí la vida pública me da mucho pudor, yo creo en una política para cambiar cosas y hacer la vida más fácil. Aquí algo estamos haciendo en Cádiz entre todos con una política diálogo y no de choque. Me fui un día con mi hijo y cartografiamos todas las barreras arquitectónicas del casco antiguo. Hoy no hay ni la mitad".

Durante años Gaztelu ha sido voluntario en ONG's, ha trabajado en comedores sociales y ahora forma parte del pequeño comando nocturno de Calor en la Noche. "Mi afiliación política viene de la indignación. En realidad se podría decir que es la misma motivación que pudieron tener en su día los de Podemos; el origen es el mismo, la forma de afrontar los problemas es distinta". Ante el éxito de las encuestas, dice que siente temor a que llamen a la puerta de Ciudadanos gente que se quiera apuntar al boom para medrar, el mismo temor que también inquieta a Pérez Fabra. / P. I. /T. G.