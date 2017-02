"Las críticas de Ruiz Boix buscan desgastarme con una clara intención política"

E-las relaciones entre el puerto y las ciudades del entorno son clave. San Roque, sin embargo, lleva meses sacando a la luz supuestos incumplimientos de convenios. Usted mantiene prudencia a la hora de contestar. ¿Qué sucede?

-Sin perder esa prudencia. He conocido a 21 alcaldes distintos, cada uno de su padre y de su madre. Y he tenido dificultades con algunos pero ha habido un entendimiento normal, aunque a veces con tensiones. Alguno me ha dado la lata más que otro, y yo se la habré dado a ellos. Pero no tengo queja de ninguno.

-¿Y con Juan Carlos Ruiz Boix, el de San Roque?

-Ha llegado a un extremo que me cuesta enormemente. He defendido que por encima de todo tenemos que atender a la ciudadanía. Y vamos a seguir cumpliendo lo que hemos comprometido con el Ayuntamiento de San Roque.

-Le reclaman que regenere la playa de Guadarranque.

-El alcalde quiere que hagamos una playa en el frente del pantalán de refinería. No se puede hacer técnicamente y ellos lo saben por estudios que el mismo Ayuntamiento ha hecho. Está en una zona en la que la arena con los temporales se perdería pero además no tiene tolerancia recreativa según el Plan de Delimitación de Usos y Espacios Portuarios porque está la refinería enfrente.

-¿No hay convenio que ampare esa playa?

-Firmamos un convenio que se limita a la zona de costa que sí tiene tolerancia recreativa. Sí hemos incumplido en la fecha de extracción de la arena del río Guadarranque porque se estaba ejecutando la obra de la barrera antinarcos. La actuación ya está prevista y la vamos a hacer esta primavera. El convenio se ha sometido a la Abogacía del Estado y concluye que no se puede hacer la playa, porque contraviene la Ley de Puertos, y además no está contemplado en el acuerdo. Y sobre la obra en el muro de un fortín, sale la semana que viene a licitación. Tenemos procedimientos administrativos que no podemos saltarnos.

-Le dicen que no contesta.

-No me parece oportuno que dos instituciones entren en ese círculo. Me ofrecí a las tres asociaciones de vecinos de la zona a explicarlo todo. Ninguna me ha contestado.

-Pero la crítica sigue.

-Ante eso sólo queda callarme y aguantar.

-¿Hay posibilidades de reconducirse?

-(Reflexiona un momento). Yo creo que no porque hay una intencionalidad política clara. De ver si me desgastan.

-¿Para quitarle el puesto?

-No lo sé, pero no es normal. Tengo más de 30 notas de prensa contra mí.

-No vamos a hablar sólo de cosas negativas. Pocos puertos podrán decir que han duplicado sus tráficos en quince años. ¿Cómo se logra?

-Hay una parte en la que no tenemos mérito. Quod natura non dat, Salmantica non praestat. La naturaleza nos ha dado una posición estratégica envidiable en el mundo, proximidad con el continente africano y el propio puerto tiene una protección natural por la Bahía de Algeciras, con calados naturales. En la escalada de tamaño de los buques el puerto de Algeciras se encuentra en la línea natural de las rutas del comercio, sin desvíos, y tiene calado suficiente junto con grúas adecuadas. También hay un componente humano muy importante: la profesionalidad de nuestra gente y sus rendimientos.

-Una vez que se ha roto el techo de cristal de los 100 millones, ¿cuáles son los principales retos del puerto?

-La forma de fidelizar los tráficos es que crezca el import/export. Que el tráfico tenga arraigo en la zona porque Algeciras sea su origen o destino también atrae más transbordo. Para eso es fundamental el ferrocarril. En los últimos siete años el import/export ha crecido un 140% en el puerto de Algeciras. Cada 46 segundos entra o sale del Campo de Gibraltar un camión con mercancías sumando el tráfico de camiones del Estrecho, con más de 300.000 unidades al año, y los que genera la Asociación de Grandes Industrias. Creo que son argumentos suficientes para reclamar el ferrocarril. El potencial lo tenemos.

-Parte del crecimiento debe tener también razón de ser en la bonificación de tasas. ¿Hasta dónde se puede llegar por esa vía para captar más tráficos?

-Sí. Es una política que ya comparten otros puertos. Una Autoridad Portuaria no está para ganar dinero, sino para generar actividad y riqueza. La mejor contribución que se puede hacer a la economía del país es abaratar el paso de las mercancías por el puerto bonificando al máximo las tasas y creo que aún hay más margen para bonificar. Algunos de los artículos de la Ley con ese fin han salido de esta mesa.