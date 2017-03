Cocinero, economista, fisioterapeuta, bombero, policía... son algunas de las profesiones de los jóvenes cuando finalizan el Bachillerato. ¿Qué quieres ser de mayor?. Es la gran pregunta, a la que muchos no saben responder. Para ayudar a tomar esta decisión que marcará su futuro, San Roque ha organizado el primer Salón del Estudiante Construye tu futuro, que ayer abrió sus puertas.

Una carpa que comunica con el edificio Diego Salinas alberga quince expositores de diferentes centros de enseñanza y entidades como el Consorcio de Bomberos, Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Desde las 9:30 que se inauguró la feriafueron entrando y recabando información los alumnos de los institutos de San Roque, José Cadalso y Castilla del Pino. También acudieron algunos de La Línea y Algeciras. Para el día de hoy, últimode la muestra, está previsto que acudan estudiantes de otras poblaciones de la comarca.

La feria también estuvo abierta durante la tarde de ayer para que los estudiantes pudieran asistir acompañados de sus padres. Así, la Delegación de Educación de San Roque, que organiza este foro, espera la asistencia de unas 2.000 personas entre los dos días.

Los stand de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a la entrada de la feria, eran los más concurridos las primeras horas. "Estamos escuchando lo que nos ofrecen. Algunos de mis amigos están interesados, pero yo lo tengo claro", explica Fernando Vega, que tiene 18 años y estudia en el IES José Cadalso. "Voy a estudiar ADE (Administración y Dirección de Empresas) en Algeciras o Sevilla, lo tengo claro desde hace años", asegura.

Una de sus compañeras, Ana Meléndez, indica que estudiará Farmacia, aunque lo que realmente le gustaría es Fisioterapia. "Creo que no me va a llegar la nota porque piden mucho en los últimos años", añade. Las amigas Nerea Manso y Laura Martín observan los folletos que les dan a la entrada, aunque ambas sostienen que lo que van a estudiar no está en la feria. "Estudio 2º de Bachillerato Tecnológico para estudiar Matemáticas que es lo que quiero", añade Nerea, mientras que Laura, que estudia la rama de Sociales, no lo tiene aún claro. Lo que sí aseguran es que quieren irse a Madrid el año que viene.

En uno de los pasillos se encuentra la Universidad de Cádiz y la Universidad a Distancia , que informan de sus titulaciones a los grupos de jóvenes. También ahí está el centro San José-Virgen de la Palma, cuyos alumnos tomaban la tensión a otros estudiantes. Este centro cuenta con los ciclos medios de Laboratorio y Auxiliar de Farmacia, Clínica y Dietética.

El último lugar de la feria está reservado a la Escuela de Hostelería. Su expositor es sin duda el más atractivo, ofrecen degustaciones a los alumnos, ayer, pan y bollería, por lo que la gran mesa instalada es un hervidero de jóvenes queriendo probar el pan de tomate, de malta, de centeno, de nueces o la hogaza de León. "Tenemos cada vez más demanda, ahora mismo hay lista de espera en los ciclos medios de Cocina y Panadería", explica Rosalía Sabater, una de las profesoras de Panadería del centro.

También la Escuela de Idiomasy el Centro de Educación Permanente Albalate, ambos de San Roque, están presentes con sus alumnos.

A las 9:30, autoridades municipales, de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía asistieron en la inauguración. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, confirmó que esta iniciativa se repetirá los próximos años.

Paralelamente, el Espacio Joven de la Alameda acoge la exposición colectiva Genaro, que consiste en obras e intervenciones del alumnado de Fotografía, Diseño de Interiores, Recubrimientos cerámicos, Gráfica publicitaria y Diseño gráfico de la Escuela de Arte de Algeciras -también presente en la feria-. Se trata de un proyecto desarrollado por el grupo de trabajo Igualdad entre Hombres y Mujeres de este centro educativo, que permanece expuesto en el Espacio Joven desde el pasado lunes.