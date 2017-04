Los niños 'okupan' el salón de plenos

A todas estas preguntas respondió el alcalde añadiendo siempre algún que otro mensaje educativo o sobre la legalidad o no de ciertas cuestiones que la mayoría de la población no conoce y que por tanto, desoye. "Al fin y al cabo sois las mujeres y los hombres del futuro", les dijo.

El debate entre los escolares del San Ramón y Romero no se diferenció mucho del que podría haberse dado entre el equipo de gobierno y la oposición. La contratación de nuevos trabajadores, el recorrido del Toro Embolao o los impuestos también se pusieron sobre la mesa, además de otras preguntas acerca de cómo funciona el ayuntamiento, cuantos trabajadores hay, cuál es su horario, si cobran, o cómo se gestionan los servicios públicos.

Hubo cuestiones de todo tipo -incluso se preguntó al alcalde si en la plantilla municipal hay un trabajador negro-, pero las principales reclamaciones estuvieron relacionadas con la demanda de más instalaciones deportivas y mejora de las actuales. Una de las más solicitadas fue la piscina municipal. Jorge Romero explicó que en la gestión de un Ayuntamiento hay que priorizar los servicios y decidir cuáles son las inversiones prioritarias. La piscina no lo es hoy por hoy, y entre las posibilidades que se barajan está que algún promotor privado repare las instalaciones y luego las explote respetando el criterio de precio público. El parque del tren fue otra de las demandas hechas por los niños, que incluso llegaron a votar una vez abierto el debate acerca de qué proyecto es prioritario, si el parque del tren o cubrir la plaza de toros. Finalmente los improvisados concejales aprobaron por mayoría que se rehabilite el parque del tren.

Pero el día de ayer era el de las preguntas. El salón fue literalmente okupado por los niños, que tomaron asiento en cada uno de los sillones preparados para los miembros del equipo de gobierno y la oposición, el interventor, el alcalde y la secretaria municipal. Se les veía cómodos. Y aunque traían su guión de presentación y preguntas, no tuvieron impedimento alguno en establecer debates improvisados, con preguntas y réplicas.

"Por qué ha denunciado usted a mi padre"

Hubiera sido el minuto de oro en cualquier debate político. Uno de los niños del San Ramón preguntó al alcalde, Jorge Romero, por qué había denunciado a su padre por adquirir una parcela en Benharás. El alcalde explicó que porque es ilegal al tratarse de terrenos que no pueden ser urbanizados, ni siquiera para delimitar la parcela. "¿Por qué no denuncia sólo a los que han construido? Mi padre no ha construido nada". Romero insistió en su ilegalidad. Y entonces en este intercambio de preguntas y respuestas, el alumno le dijo. "¿Por qué le vendieron entonces la parcela a mi padre?". A lo que Romero apostilló: "Dile a tu padre que denuncie al que se la vendió".