Los familiares de los heridos por el transformador piden justicia

Familiares y amigos de los trabajadores fallecidos y heridos en el accidente originado por un transformador de Endesa en el hotel 100% Fun participaron ayer en la concentración de protesta convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras frente a las oficinas de la Administración General del Estado, en Algeciras.

Gema Fernández, amiga de una de las víctimas, fue la encargada de leer el manifiesto redactado por los afectados. Señaló a todos los presentes que su participación tenía como cometido dar voz a las siete familias afectadas por el accidente del transformador. "A la pérdida de Mariluz Morillo y Sara Ojeda, se sumarán las secuelas físicas y psicológicas de los cinco jóvenes que aún están ingresados en la unidad de quemados del Virgen del Rocío", dijo la portavoz.

Los familiares afirmaron que este accidente se podía haber evitado y se preguntaron por qué no se pusieron todos los medios necesarios para frenar esta tragedia, además de anunciar sus planes para el futuro. "Queremos que se haga justicia, conocer la verdad de lo ocurrido y que se depuren las responsabilidades. Hemos iniciado una guerra impuesta, en la que ya hemos sufrido dos bajas y en la que también han salido heridas y debilitadas otras cinco personas. Pero no cederemos, presentaremos batalla con uñas y dientes porque tenemos la firme convicción de que esto no debería haber ocurrido, que se podía haber evitado", declaró.

Los familiares de los afectados por el accidente no quieren que un suceso como el ocurrido el pasado 5 de agosto vuelva a repetirse. "Exigimos que se pongan todos los medios necesarios para que ninguna persona vuelva a pasar por esto. Lucharemos por Sara, por Mariluz, por Fran, Quisco, Esther, Irene, Juan Antonio y Dani. Por vosotros luchamos, por vosotros queremos saber la verdad y buscamos la justicia", concluyó Gema Fernández, quien agradeció el apoyo prestado a las familias por particulares, empresas e instituciones.

Juan Ramón Ojeda, padre de una de las jóvenes fallecidas, declaró que aunque no conocen la información exacta, entienden que no se trató de un hecho "fortuito" , tal y como defiende Endesa. "Si ese accidente ocurrió es porque algo no se está haciendo bien", señaló. Ojeda manifestó que aún no saben si la acción judicial futura la llevarán a cabo de manera conjunta o si cada familia iniciará la suya.