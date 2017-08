A la espera de la entidad urbanística

Usuarios del polígono II se han quejado a este diario del estado en el que se encuentran algunas de las arquetas de saneamiento repartidas en las calles de las distintas naves comerciales que componen el polígono palmoneño. Muchas de ellas se encuentran en mal estado por el continuo tránsito de vehículos de gran tonelaje que van deteriorando este tipo de instalaciones. Aunque estos días se han visto imágenes curiosas -con la presencia de una silla para señalizar que la obra aún está fresca- que delatan que se están realizando algunos arreglos, lo cierto es que la comunidad de propietarios de los Polígonos I y II de Palmones está a la espera de que la empresa Arcgisa les remita un informe en el que justifique por qué la conservación de las arquetas de saneamiento no son de su competencia. Pilar Báez, administradora de la entidad que reúne a todos los dueños de naves industriales, señaló que la empresa comarcal ya les contestó -a requerimiento suyo- que no eran de su competencia, pero en opinión de Báez esta respuesta no está motivada y no tiene una base jurídica.

"Se han limitado a decirnos que las arquetas no les corresponden, pero no nos han dicho las razones. Y eso es lo que les hemos pedido ahora. No queremos eludir ninguna responsabilidad y asumiremos la que nos toque, pero solamente las que sean nuestras", añadió la administradora, quien añadió que esta documentación fue solicitada hace un par de semanas a la empresa de la Mancomunidad de Municipios.

"Nos encargamos del mantenimiento, de la limpieza, del asfaltado y de reponer todo lo que va necesitando el polígono. Respondemos a todo lo que está en nuestras manos, pero hay asuntos que tienen que solucionar otras administraciones y no nosotros", explicó la administradora.

El mantenimiento de los polígonos palmoneños, incluidos ya bajo un paraguas mucho más grande como es el Parque Empresarial Palmones, es objeto constante de litigio entre administraciones y proveedores por el mantenimiento de todas las instalaciones que requiere un polo comercial como el palmoneño.

La solución a este conflicto de competencias podría llegar de la mano de la ansiada Entidad de Conservación del Parque Empresarial de Palmones, un proyecto que el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, dio a conocer el pasado mes de noviembre y que, tal y como señaló, estaba entonces en su fase inicial de redacción.

La entidad tendría como cometidos, una vez esté constituida, el mantenimiento y la conservación del entorno en el que trabajan las empresas del Parque Empresarial Palmones, pero también asumiría otros retos como la mejora de los servicios, el ahorro de costes e incluso podría tener capacidad económica para realizar inversiones en el futuro. La formalización de esta entidad le permtiría, como a cualquier otra administración pública, tener acceso a subvenciones europeas.

Las empresas que de manera obligatoria tendrían que acogerse a esta entidad son las incluidas en los polígonos citados, el sector Térmica y Zona Franca. Podrán hacerlo de forma voluntaria, y así lo harán según fue anunciado, Acerinox y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Las empresas afincadas en el polígono III también podrían adherirse a esta entidad de conservación, aunque no están obligadas a ello.

La seguridad privada, la limpieza o la jardinería son algunas de las prestaciones básicas que asumiría este órgano.